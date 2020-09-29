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Николай Белесков
Николай Белесков

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований.


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Дальше тактической глубины украинская армия практически слепая. Нам стоит подумать над покупкой новой партии беспилотников

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Почти два года назад Украинский милитаристский портал первым сообщил, что Украина договорилась с Турцией о покупке ударных оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2 в количестве шести штук.

Прошло два года. Эти шесть Bayraktar TB2 в составе ВСУ, параллельно массированное применение этих БПЛА показало их высокую надежность и эффективность. Украине стоило бы подумать над тем, чтобы купить еще три-четыре партии таких БПЛА.

Группировка в 24–30 машин этого типа открывала бы кучу возможностей перед ВСУ в случае чего. Прежде всего это возможность нанесения массированных ударов этими БПЛА – каждый может нести по четыре боеприпаса. Умножаем на гипотетическое количество и получаем довольно неплохую статистику.

Далее, обычно это разведка. Украинская армия практически слепая дальше тактической глубины. А группировки в 24–30 машин могли бы вести эффективную разведку ключевых направлений и в разы бы увеличили эффективность применения всего ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ – в первую очередь ракет семейства "Ольха".

Одним словом, соответствующие группировки БПЛА Bayraktar TB2 давали бы возможность ВСУ не только реагировать на действия россиян, но и навязывать свою повестку дня, самостоятельно и в связке с соответствующими ударными ракетными системами, открывая окна возможностей для наших наземных линейных подразделений.

В условиях наших ограниченных ресурсов и возможностей как следствие – соответствующие инвестиции в БПЛА этого типа дали бы едва ли не наибольший эффект.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, армия, разведка, беспилотники, ВСУ, Николай Белесков
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