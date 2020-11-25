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Николай Белесков
Николай Белесков

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований.


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В Украине ожидают, что будущее правительство Байдена поможет нам вернуться к довоенному статус-кво. Но США устраивает нынешний статус-кво

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Нравятся мне наши люди, конечно. Уже успели записать членов будущего правительства Джозефа Байдена в ястребы по РФ. Как по мне, это симптом нашей хронической болезни – неумения правильно формулировать ожидания. Потому что эти же рассказы о ястребах – это же шаг к нашей любимой теме: как нам США будут помогать вернуться к довоенному статус-кво.

Проблема в этой всей схеме ровно в том, что американцев в принципе нынешний статус-кво по нам устраивает. Да, они не признают де-юре аннексии Крыма или контроль РФ над частями Донбасса, постоянно подчеркивая, что Вашингтон за территориальную целостность Украины как важный элемент европейской системы безопасности. Однако главное – это делать так, чтобы соответствующие вопросы не несли рисков перерастания в большую войну, которая так или иначе несла бы риски втягивания США в нее. Иными словами, задача минимум, которую США будут и дальше реализовать, – это сдерживание новых провокаций со стороны РФ, а не попытки всеми силами вернуться как можно скорее к тому статус-кво, который был до 2014 года.

Данный подход создает возможности для Украины, конечно, такие, как дальнейшее сотрудничество над укреплением нашей обороноспособности. Но стоило бы уже отойти от максималистской позиции, что США своими активными действиями (давлением на РФ по различным направлениям) помогут нам в кратко- и среднесрочной перспективе вернуться к довоенному статус-кво.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, провокации, аннексия, оборона, безопасность, Николай Белесков, сотрудничество
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