Реформаторов и проевропейски настроенных людей во власти меняют на пророссийских бывших регионалов. Объяснять это кадровым голодом уже невозможно

Что-либо писать о действиях нынешней власти и критиковать ее – теряет всякий смысл, потому что они сами себе стреляют в ноги и голову несколько раз в неделю.

Меня беспокоит другое – как целенаправленно оттуда выгоняют реформаторов и проевропейски настроенных людей, меняя их на пророссийских бывших регионалов. Несмотря на несогласие парламентариев, министерскую должность получает зашкваренный Шкарлет. ОП настойчиво проталкивает кандидатуру антиукраинской Мураевой на пост заместителя Харьковской ОГА.

Объяснять все это пресловутым кадровым голодом и неопытностью уже невозможно. Идет постепенное осквернение государства и растяжение его на куски собственных интересов мошенников и преступников. Сознательно или нет, реализуется сценарий Москвы и колонны шарийцев в центре Киева – это только начало.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора