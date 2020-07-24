В сертификатах на камеру в СИЗО прекрасно все. Вначале чиновник ворует деньги, потом за это бабло приобретает ВИП-камеру

Надоело дарить обычные подарки? Есть выход – сертификат на камеру в СИЗО.

Я не шучу. Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил подарить подарочные сертификаты на пользование коммерческими камерами в тюрьме чиновникам и политикам.

"Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!" – написал Малюська на своей странице в Facebook.

В этом коммерческом предложении прекрасно все!

Представьте, вначале чиновник ворует деньги, потом за это бабло приобретает ВИП-камеру и живет там как человек.

У меня есть несколько вопросов: есть ли скидки на длительные сроки и можно ли презентовать этот сертификат самому Малюське?!

Источник: Олег Вишняков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора