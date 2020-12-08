Бюджетный кризис в Украине набирает обороты. Правительство рискует недофинансировать около 114 млрд грн расходов

Между тем, бюджетный кризис (как и ожидалось) набирает обороты.

1. Имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства Казначейства продолжают расти. На сегодня они достигли 16,3 млрд. Из них 4,9 млрд – по защищенным статьям расходов, 11,3 млрд – по незащищенным статьям.

Отрицательная динамика бюджетного кризиса продолжает усиливаться. На прошлой неделе неоплаченных обязательств было 14,9 млрд, а за неделю до этого – 9,4 млрд. По сравнению с прошлым годом неуплаченные обязательства выросли более чем четыре раза – 10 декабря 2019 года они составляли всего 3,7 млрд грн.

2. Из-за нехватки средств в ноябре Минфин вообще не открывал ассигнования по новым незащищенным расходам бюджета. Финансировались только незащищенные расходы, которые висели в виде "долгов" за предыдущие месяцы.

3. С учетом ранее накопленных неоплаченных расходов в декабре необходимо профинансировать 215 млрд грн, из которых 195 млрд – из общего фонда. Это примерно вдвое больше плановых декабрьских расходов.

4. По подсчетам Центра анализа общественных финансов Киевской школы экономики, при оптимистическом сценарии правительство сможет профинансировать до 130 млрд грн расходов, оставив более 65 млрд непрофинансированными. Даже перевыполнение плана по доходам общего фонда бюджета в октябре (на 15%) и ноябре (6%) не спасает ситуацию – план заимствований провален настолько сильно, что средств все равно не хватает. Это в случае, если удастся получить позитивные сигналы от МВФ и привлечь официальное и частное финансирование на пару миллиардов долларов США.

5. При отсутствии позитивных сигналов от МВФ и, как следствие, отсутствия поддержки со стороны других международных партнеров правительство рискует недофинансировать около 114 млрд грн расходов. Основные сферы, которые будут недофинансированы – здравоохранение, строительство дорог и оборона.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора