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Ковалив: Экономика Украины в 2020 году не упадет более чем на 5%

Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив напомнила, что в начале года правительство прогнозировало рост ВВП Украины на уровне 4%.

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Ковалив: Был достаточно оптимистичный прогноз роста ВВП Украины. Потом началась пандемия
Ковалив: Был достаточно оптимистичный прогноз роста ВВП Украины. Потом началась пандемия
Фото: president.gov.ua

Украинская экономика по итогам 2020 года не упадет более чем на 5%. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 27 ноября сказала замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Мы начинали год с ожиданий роста экономики. 4% роста экономики – был достаточно оптимистичный прогноз. Потом началась пандемия. И мы ожидали, что экономика Украины упадет где-то на 7%. Мы сейчас за месяц до окончания года. Мы уже видим, что ожидания экономического падения будут не таким плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы ВВП  – это существенно. Потому что мы помним, как 2% или 3% роста были для нас существенным достижением как для страны", – сказала она.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%.

Международный валютный фонд в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что украинская экономика уже перенесла наибольший шок от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Теги: ВВП, экономика, Юлия Ковалив, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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