Устенко: 8 тыс. грн – это то, сколько можно выплатить людям. На большее просто нет средств в фонде для борьбы с COVID-19

Устенко: 8 тыс. грн – это много или мало? Многие скажут, это гроши, но для потерявших доход и это неплохая поддержка Фото: UCABevent / Facebook

Государственная поддержка предпринимателей, потерявших доходы из-за карантинных ограничений, создает серьезную нагрузку на бюджет, но отказ от нее может обернуться большими экономическими, социальными и политическими проблемами в будущем. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал внештатный советник президента по макроэкономической политике Олег Устенко.

"Какова логика принятого решения о помощи предпринимателям? Количество заболевших достаточно высокое. Математическая модель, которая используется в Офисе президента и согласовывается с Министерством здравоохранения, показывает критичность ситуации. Но есть некоторые "но". Например, насколько снизится социальная активность населения – имеются в виду походы в кино, рестораны, концентрация в больших торговых центрах. Это все факторы неизвестности, которые усложняют прогнозирование. Вместе с тем, логика президента достаточно четкая: он заявляет, что здоровье нации для него – приоритет, поэтому экономика отходит на второй план. Следовательно, надо быть готовыми к тому, что мы какое-то время будем находиться в ситуации "карантина выходного дня". Если не последует позитивный эффект, придется ужесточать меры. И линейка действий достаточно широкая. Моя личная точка зрения – речь может идти и о локдауне", – отметил Устенко.

Он подчеркнул, что любое ограничение, даже когда речь идет об относительно умеренном "карантине выходного дня", негативно влияет на состояние экономики.

"Наша подушка безопасности уже достаточно прохудившаяся – вроде как и есть, но она не такая значительная. Удар по экономике может быть нанесен и в случае "карантина выходного дня", и тем более в случае полного локдауна. Если уместно в данной ситуации говорить о позитиве, то стоит отметить в качестве позитивного момента тот факт, что наша экономика не сервисно ориентированная. Она не так сильно зависит от сферы услуг, как экономика ЕС или США, а больше зависит от сельского хозяйства и промышленности. Во всех экономиках в мире основной удар был нанесен именно по сектору услуг. Нас это коснулось в меньшей мере, потому что у нас этот сектор развит меньше. Но в отличие от иных западных экономик у нас подушка безопасности меньше. И раз возможны ограничения, то возникает необходимость помочь предпринимателям, ведь люди остаются либо с гораздо меньшими доходами, либо вовсе теряют их и остаются без средств существования", – пояснил эксперт.

По его словам, решение о помощи бизнесу компромиссное.

"На чаше весов с одной стороны вариант ничего не делать, а с другой – оказать посильную помощь бизнесу. Если вообще ничего не делать, тогда экономический удар будет отложен на более поздние сроки. При таком раскладе предприятия просто не выдержат (у них нет запаса для выживания) и будут вынуждены закрываться. Тогда через некоторое время на рынке появится новая армия безработных, а в будущем экономика не досчитается большого количества штыков, которые должны быть в строю. То есть если ничего сейчас не делаешь, то экономишь деньги в большом объеме, но получаешь дополнительные затраты в перспективе – содержание армии безработных, социальное напряжение и различные политические противоречия. На второй чаше весов – траты бюджетных денег сейчас на компенсацию бизнесу из сферы услуг части потерь. На бюджет ложится колоссальная нагрузка. Вот такие два экстрима оказались на столе для поиска компромиссов. То, что предложил президент, – это и есть компромиссное решение", – подчеркнул Устенко.

Он опроверг информацию об отсутствии средств в бюджете на выплаты предпринимателям.

"Это неправда, что на поддержку бизнеса нет денег. Есть фонд для борьбы с COVID-19. В нем есть деньги на такую помощь. Прежде чем выйти с этой инициативой, президент консультировался с Кабинетом Министров, премьер-министром, главой Министерства финансов. Другой вопрос – что параллельно на ситуацию накладываются сложности с казначейством. Однако сложности с бюджетом и казначейством – это проблемы в разных плоскостях. С бюджетом – это вопрос доходов и расходов, а с казначейством – вопрос о том, что у нас есть прямо сейчас. Проблема казначейства не в том, что есть расходы, а доходов нет. Это прежде всего ситуация, связанная с ликвидностью. К слову, это обычная проблема для Украины, которая ежегодно возникает в декабре. Просто сейчас это произошло в середине ноября, но только в силу причин, связанных с пандемией. Потому что трясет не только украинскую, а всю мировую экономику", – разъяснил собеседник.

По словам Устенко, для принятия окончательного решения по выплате помощи бизнесу инициатива президента еще должна получить поддержку в парламенте.

"Президентские инициативы после обсуждения в Кабинете Министров внесут в Верховную Раду. Я ожидаю серьезную дискуссию. Одни будут говорить что это маленькая сумма, а другие будут говорить, что раз денег нет, вообще ничего платить не надо. И между этими двумя точками зрения будут раскладываться различные политические пасьянсы. Мне кажется, инициативу президента как минимум поддержит правящая коалиция. Уже началась дискуссия: 8 тыс. грн – это много или мало? Я считаю, это второстепенный вопрос. Многие скажут, что это гроши. Но люди, вообще потерявшие доход, скажут, что и это неплохая поддержка. Это то, сколько можно выплатить людям. Большего просто нет в "ковидном" фонде. В любой экономике есть бюджетные ограничения, и в нашей экономике на сегодня такое ограничение", – сказал Устенко.

При этом он подчеркнул, что украинский бюджет может себе позволить таким образом поддержать бизнес.

"В реальности никакой трагедии нет. Самый плохой расклад на этот год: придется урезать часть капитальных затрат. Абсолютная неправда, что нет возможности выполнять социальные обязательства. Это неграмотные заявления. Прогноз остается прежним: наша экономика упадет на уровне 5% ВВП в этом году. Да, это падение. Но на уровне относительно низкой инфляции это не так уж плохо. Для сравнения: в 2009-м – 15,7%, в 2014–2015–2016-м – на 16,5%. Весь мир лихорадит. А поскольку наша экономика наполовину зависит от состояния мировой экономики, ведь 50% нашего ВВП – это экспорт... И когда при таком большом экспорте, когда лихорадит внешние рынки, будет лихорадить и экономику внутри страны, что в конечном итоге скажется на бюджете", – резюмировал Устенко.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предусматривающие ряд программ помощи бизнесу. Как планируется, единовременную материальную помощь в размере 8 тыс. грн получат физические лица – предприниматели, которые из-за карантина были вынуждены закрыть свой бизнес, а также наемные работники, уволенные из-за ограничительных мер. По расчетам властей, такую помощь смогут получить примерно 1,2 млн человек. Также предусматривается поддержка субъектов хозяйствования для сохранения рабочих мест и компенсация расходов по уплате единого социального взноса для юридических лиц.

25 ноября Кабмин Украины возобновил программу выплат материальной помощи физлицам-предпринимателям на детей во время карантина. Выплаты возобновлены на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Если в семье предпринимателя первой или второй группы плательщиков единого налога есть дети в возрасте до 10 лет, государство будет выплачивать материальную помощь.

Карантин в Украине действует с 12 марта. 11 ноября Кабмин ввел "карантин выходного дня" – он предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял в Украине 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.