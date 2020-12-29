Если не уменьшить влияние олигархов на правительство Украины, 2021-й станет очередным годом борьбы за финансовое выживание

Подведем итоги бюджетного кризиса 2020-го и посмотрим, что ждать в 2021-м.

1. Даже после того, как международные партнеры спасли правительство от кризиса неплатежей в конце декабря, бюджет сильно недовыполняется. По состоянию на 28 декабря неоплаченные финансовые обязательства казначейства составляют 17 млрд: сравните это с 3,7 млрд на конец 2019 года, когда бюджет тоже трудно выполнялся. Более 7 млрд неоплаченных обязательств – защищенные расходы.

2. Недовыполнение плана по расходам составляет почти 90 млрд, из которых на 10 млрд не открыл ассигнований Минфин и 61 млрд не использовали распорядители средств или им не дало использовать казначейство из-за отсутствия денег (еще 18 млрд составляет экономия на обслуживании государственного долга и гарантийных обязательств). От обещания министра финансов полностью профинансировать дефицит бюджета в этом году ситуация явно очень далеко. Посмотрим, сколько успеют потратить средств за следующие дни, которые остались до Нового года. Если будут прямо сейчас "вываливать" большую сумму, Нацбанку не позавидуешь, удар будет и по курсу гривны, и по ценам.

3. Бюджетом на следующий год запрограммировано повторение бюджетного кризиса. Привлечь ресурсы, необходимые для выполнения этого бюджета, без очень четкого сотрудничества с МВФ невозможно. Точки напряжения в этом сотрудничестве уже видны: это и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, и сам по себе некачественный бюджет 2021 года, который надо пересматривать, и опасения за независимость НБУ, которые еще долго никуда не денутся. Нет сомнений, что олигархи и пророссийские силы внутри Украины попытаются создать новые поводы для срыва сотрудничества: к сожалению, они значительно усилились в этом году и имеют все возможности создавать проблемы для страны. Если влияние олигархов на правительство и политическую систему не будет уменьшено, 2021-й вместо года восстановления после кризиса станет очередным годом борьбы за финансовое выживание.

Лучше всего было бы прямо в январе пересмотреть бюджет 2021 года – снизить дефицит и привести к реальности прогноз доходов. Не верю, что на это пойдет правительство, которое само и создало бюджетный кризис, но депутаты могут, по крайней мере, поставить в Раде вопрос о пересмотре. Это был бы правильный и ответственный шаг в нынешней ситуации.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора