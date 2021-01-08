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Павел Кухта
Павел Кухта

Бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.


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Концептуально программа помощи ФЛП и наемным работникам правильная. Но чтобы она эффективно работала, ее нужно расширять

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Страна входит в локдаун – несмотря на слухи, правительство его все же не отменило. Исходя из цифр, которые имеем сейчас, это означает, что программу поддержки бизнеса (8000 грн ФЛП и работникам в сферах, которые закроются на локдаун) надо снова запускать. В частности, открывать возможность подавать заявки на получение помощи и расширять критерии доступа к ней. Программа правильная концептуально – прямые бюджетные выплаты живыми деньгами – но не успела приобрести достаточного масштаба, чтобы эффективно сработать.

31 декабря завершился прием заявок на получение помощи. Обратиться за ней смогли около 480 тыс. человек. Сумма выплат должна составлять, соответственно, около 3,8 млрд грн (по состоянию на вчера было выплачено 3,6 млрд грн).

По оценкам Минсоцполитики и Пенсионного фонда, под критерии программы попали около 710 тыс. человек. Это те, у кого первый из КВЭД (коды видов экономической деятельности, которыми занимается бизнес) ФЛП или компании-работодателя подпадает под локдаун, нет долгов по уплате ЕСВ, зарплата меньше 30 тыс. грн в месяц и представлена вся необходимая отчетность. Причем все эти критерии зафиксированы законодательно – чтобы их изменить, нужно принимать соответствующий законопроект в парламенте.

Получается, что даже из тех, кто отвечает этим критериям, треть не успела или не смогла отправить заявку на поддержку – 230 тыс. из 710 тыс. Но на практике известно, что ФЛП часто при регистрации указывают большое количество КВЭД и работают по одному из них, не обязательно по первому. Все те, кто работают не по первому КВЭД, в программу не попали, а таких явно очень много. В общем, в сегментах сферы услуг, страдающих от локдауна или прямо под него попадающих (в первую очередь торговля и гостинично-ресторанный бизнес), занято около 3–4 млн человек – хотя, конечно, не все из них попадут под запрет работать.

При таких цифрах, скорее всего, программа поддержки охватила лишь меньшинство тех, кто даже непосредственно пострадает от локдауна. Также объем программы на практике оказался вдвое меньше, чем изначально заявленные правительством 8 млрд грн, – меньше 4 млрд грн, чего недостаточно для макроэкономического эффекта. Для сравнения, ВВП одной только торговли на один квартал составляет 120–160 млрд грн.

В этой ситуации надо заново открыть возможность подавать заявки на поддержку, чтобы треть лиц, которые отвечают всем критериям, таки смогла эту поддержку получить. Также необходимо расширить перечень КВЭД, которые имеют доступ к поддержке – некоторые из них (например, активно обсуждаемая в СМИ торговля косметикой) точно пострадают от локдауна и было бы логично предоставить им поддержку. Все это можно сделать силами КМУ, без необходимости просматривать законодательные условия.

Восстанавливать действие программы поддержки надо быстро, ведь согласно государственному бюджету на 2021 год, меры по противодействию последствиям COVID-19 будут финансироваться из спецфонда бюджета – по решениям Кабмина, согласованным с бюджетным комитетом Верховной Рады. Эти решения еще надо выписать и провести все необходимые согласования, а локдаун уже начался.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, экономика, карантин, предприниматели, Павел Кухта, Кабмин
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