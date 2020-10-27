Прекрасная Россия будущего должна была ввести санкции против Лукашеску до того, как это сделали ЕС и США. Но в путинской России все наоборот

То, что вытворяет Лукашеску, вообще не поддается какому-либо человеческому описанию. Кровавый диктатор должен быть помещен в клетку за семью замками: он просто опасен для людей в прямом смысле слова. И что же делает Путин в этой ситуации? Поддерживает Лукашеску. Чтобы, не дай бог, диктатор, сфальсифицировавший выборы, не был сметен "взбунтовавшейся улицей". Ведь для Путина народ – это не субъект, не источник власти, а так – подведомственное народонаселение, которое годно только для того, чтобы его грабить.

Ведь что должна была бы сделать прекрасная Россия будущего в этой ситуации? Все очень просто: в этой ситуации прекрасная Россия будущего должна была ввести персональные санкции против Лукашеску задолго до того, как против него ввели бы персональные санкции Евросоюз и США. Прекрасная Россия будущего должна была не признавать Лукашеску законно избранным президентом Беларуси, потому что после проигрыша на выборах Лукашеску – просто гражданин Беларуси, который должен предстать перед судом за свои преступления, включая тяжкие – убийства граждан Беларуси.

Вот что должна была бы сделать прекрасная Россия будущего.

Но путинская Россия – мафиозное фашизоидное негосударство – делает все наоборот. Потому что у Путина черное – это белое, ложь – это правда, война – это мир, незаконный диктатор – это "законно избранный президент".

Источник: Slava Rabinovich / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора