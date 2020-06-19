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Дмитрий Раимов
Дмитрий Раимов

Политтехнолог, советник Министерства здравоохранения Украины (2019).


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В Украину раньше других пришла вторая волна коронавируса. А страна как в январе была не готова, так и сейчас

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Ну вот и все.

В Украину раньше других пришла вторая волна коронавируса. Не спрашивайте, чего у нас-то. Это заявление премьер-министра.

Врачи не защищены. Тестов населения – всего 1%, и пока нет мощности делать больше. И "хотелки" делать тоже нет. Финансирование больниц минимальное.

Все нужно закрывать, а силы удержать нет. К власти относятся, как к пьяному соседу. И в рожу дать могут.

Минздрав погряз в политических войнах и ни на что не способен.

Страна как в январе была не готова, так и сейчас. Бизнес на нуле. Люди без денег. Зато все такие начальники, что капец.

Радио "Остаться в живых". Не отключайтесь.

Источник: Dmitry Raimov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, карантин, Минздрав, Дмитрий Раимов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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