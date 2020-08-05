ГОРДОН
 
 
Роман Гольдман
Роман Гольдман

Эксперт в области пациент-менеджмента, Первый медицинский центр Тель-Авива.


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Врачи в XXI веке могут рекомендовать только мыть руки и соблюдать дистанцию. Увы, ничего более мы предложить не можем. Неловко даже

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В борьбу с коронавирусом вступает Армия обороны Израиля.

В Израиле решение о выходе из карантина правительство принимало, находясь под сильным прессом усталости и недовольства населения. Политики руководствовались, в первую очередь, рейтингами популярности и показателями экономического спада, а не мнением медицинских профессионалов. На фоне всеобщей эйфории от возврата к привычному образу жизни, казалось, что все тревоги позади. Но выход из режима ограничений был слишком быстрым, во многом непродуманным, и на смену первой волне пришла вторая, более серьезная. Выросло количество зараженных израильтян, опять стали заполняться койки в уже было "законсервированных" COVID-отделениях. В Израиле проводят около 30 тыс. тестов в день. Только за прошедшие сутки в стране 2100 новых случаев и 322 сложных пациента в реанимации.

В Израиле несколько дней назад был назначен национальный координатор (или, как его называют в Израиле,  проектор) по коронавирусу – директор клиники "Ихилов" профессор Рони Гамзу. За несколько дней под его руководством была разработана и представлена национальная стратегия по борьбе с коронавирусом "Щит Израиля". Было признано, что минздрав не обладает возможностями по преодолению проблемы в национальном масштабе. Поэтому официально в Израиле полностью вся борьба с коронавирусом – тестирование, логистика, профилактика, эпидемиологическое расследование, обеспечение карантина – передана под управление министерства обороны. Это самая большая и мощная организация в стране. В рамках программы привлекли всех медсестер и студентов старших курсов медвузов для дополнительной подготовки и помощи системе здравоохранения. Еще раньше были закуплены дополнительные аппараты ИВЛ и подготовлена материальная база. Уже сегодня начали призывать резервистов, которые включатся в работу вместе с подразделениями МЧС.

По-прежнему самым большим является опасение, что системе здравоохранения будет сложно справиться, если количество тяжелых пациентов увеличится. На весь Израиль 300 реанимационных коек, и если число пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях достигнет 500, может наступить коллапс.

Самое же главное – жесткая координация работы всех задействованных госструктур, взаимное доверие между гражданами и властями, строгое выполнение указаний. Одним словом, строгая военная дисциплина

Работая в Первом медицинском центре Тель-Авива, я горжусь своей принадлежностью к мировому медицинскому сообществу. Но, с другой стороны, чувствую себя неловко, потому что единственное, что в XXI веке врачи мира могут рекомендовать людям: мойте руки, пользуйтесь антисептиками и соблюдайте дистанцию. Увы, на сегодня ничего более конкретного мы предложить не можем. И эта ситуация в действительности показывает, насколько в мире отношение к медицине и здоровью было неправильным. К этой сфере относились, как к чему-то второстепенному: не болит – не страшно. Сейчас время опомниться и поставить жизнь человека и его здоровье в приоритет.

Препаратов, новых апробированных, все еще нет и вакцины тоже нет. Пока у нас больше информации о том, как лечить COVID-19, чем о том, как прививать людей от него. И, судя по результатам научных исследований, которые проводятся, мы быстрее получим четкие протоколы лечения, чем вакцину от коронавируса. По крайней мере, таков контекст профессиональной дискуссии в Израиле.

Средства защиты не изменились: дистанция, маски, перчатки, антисептики. На пляжах людей не обязывают маски носить, но в общественных местах без них нельзя. Рестораны закрыты в пятницу и субботу, запрещены свадьбы и массовые мероприятия. Израиль вернулся в карантин, только он уже более гибридный. Мы в разгаре второй волны. В стране 1 млн безработных. Это катастрофическая цифра, учитывая, что все население страны – 8 млн человек. Стоимость квартир и офисов упала в два раза. Почти все перешли на удаленную работу. Много митингов и забастовок, блокируют дом премьер-министра, потому что люди считают, что управление страной в условиях пандемии неправильное. Не побоюсь этого слова – у нас небольшой хаос.

Единственный выход из него – восстановление доверия между правительством и гражданами. Профессор Рони Гамзу заявил, что считает недоверие к власти одной из причин роста показателей заболеваемости. Необходим новый общественный договор между властью и людьми, считает он. Власти не будут вводить нелогичные ограничения, а граждане должны выполнять указания, направленные на снижение заболеваемости.

Как видите, все зависит от нас самих. Призываю вас соблюдать правила гигиены, носить маски, следить за своим здоровьем. Берегите себя и своих близких!

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Израиль, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Роман Гольдман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине G
Владимир ПОПОВ
  Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному
  Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному G
Алеся БАЦМАН
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
  "Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS