Врачи в XXI веке могут рекомендовать только мыть руки и соблюдать дистанцию. Увы, ничего более мы предложить не можем. Неловко даже

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В борьбу с коронавирусом вступает Армия обороны Израиля.

В Израиле решение о выходе из карантина правительство принимало, находясь под сильным прессом усталости и недовольства населения. Политики руководствовались, в первую очередь, рейтингами популярности и показателями экономического спада, а не мнением медицинских профессионалов. На фоне всеобщей эйфории от возврата к привычному образу жизни, казалось, что все тревоги позади. Но выход из режима ограничений был слишком быстрым, во многом непродуманным, и на смену первой волне пришла вторая, более серьезная. Выросло количество зараженных израильтян, опять стали заполняться койки в уже было "законсервированных" COVID-отделениях. В Израиле проводят около 30 тыс. тестов в день. Только за прошедшие сутки в стране 2100 новых случаев и 322 сложных пациента в реанимации.

В Израиле несколько дней назад был назначен национальный координатор (или, как его называют в Израиле, проектор) по коронавирусу – директор клиники "Ихилов" профессор Рони Гамзу. За несколько дней под его руководством была разработана и представлена национальная стратегия по борьбе с коронавирусом "Щит Израиля". Было признано, что минздрав не обладает возможностями по преодолению проблемы в национальном масштабе. Поэтому официально в Израиле полностью вся борьба с коронавирусом – тестирование, логистика, профилактика, эпидемиологическое расследование, обеспечение карантина – передана под управление министерства обороны. Это самая большая и мощная организация в стране. В рамках программы привлекли всех медсестер и студентов старших курсов медвузов для дополнительной подготовки и помощи системе здравоохранения. Еще раньше были закуплены дополнительные аппараты ИВЛ и подготовлена материальная база. Уже сегодня начали призывать резервистов, которые включатся в работу вместе с подразделениями МЧС.

По-прежнему самым большим является опасение, что системе здравоохранения будет сложно справиться, если количество тяжелых пациентов увеличится. На весь Израиль 300 реанимационных коек, и если число пациентов, нуждающихся в реанимационных мероприятиях достигнет 500, может наступить коллапс.

Самое же главное – жесткая координация работы всех задействованных госструктур, взаимное доверие между гражданами и властями, строгое выполнение указаний. Одним словом, строгая военная дисциплина

Работая в Первом медицинском центре Тель-Авива, я горжусь своей принадлежностью к мировому медицинскому сообществу. Но, с другой стороны, чувствую себя неловко, потому что единственное, что в XXI веке врачи мира могут рекомендовать людям: мойте руки, пользуйтесь антисептиками и соблюдайте дистанцию. Увы, на сегодня ничего более конкретного мы предложить не можем. И эта ситуация в действительности показывает, насколько в мире отношение к медицине и здоровью было неправильным. К этой сфере относились, как к чему-то второстепенному: не болит – не страшно. Сейчас время опомниться и поставить жизнь человека и его здоровье в приоритет.

Препаратов, новых апробированных, все еще нет и вакцины тоже нет. Пока у нас больше информации о том, как лечить COVID-19, чем о том, как прививать людей от него. И, судя по результатам научных исследований, которые проводятся, мы быстрее получим четкие протоколы лечения, чем вакцину от коронавируса. По крайней мере, таков контекст профессиональной дискуссии в Израиле.

Средства защиты не изменились: дистанция, маски, перчатки, антисептики. На пляжах людей не обязывают маски носить, но в общественных местах без них нельзя. Рестораны закрыты в пятницу и субботу, запрещены свадьбы и массовые мероприятия. Израиль вернулся в карантин, только он уже более гибридный. Мы в разгаре второй волны. В стране 1 млн безработных. Это катастрофическая цифра, учитывая, что все население страны – 8 млн человек. Стоимость квартир и офисов упала в два раза. Почти все перешли на удаленную работу. Много митингов и забастовок, блокируют дом премьер-министра, потому что люди считают, что управление страной в условиях пандемии неправильное. Не побоюсь этого слова – у нас небольшой хаос.

Единственный выход из него – восстановление доверия между правительством и гражданами. Профессор Рони Гамзу заявил, что считает недоверие к власти одной из причин роста показателей заболеваемости. Необходим новый общественный договор между властью и людьми, считает он. Власти не будут вводить нелогичные ограничения, а граждане должны выполнять указания, направленные на снижение заболеваемости.

Как видите, все зависит от нас самих. Призываю вас соблюдать правила гигиены, носить маски, следить за своим здоровьем. Берегите себя и своих близких!

Источник: "ГОРДОН"