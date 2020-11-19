Фатальная ошибка для Кличко. Кто будет управлять Киевом, тот будет диктовать условия

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В киевском штабе "Слуги народа" вот уже которую неделю идет "разбор полетов". Отчаянные откровения кандидата в меры от партии Зеленского Ирины Верещук о том, что кампанией руководили приближенный к Офису президента Николай Тищенко и люди из окружения застройщика Дениса Комарницкого (Алла Шлапак, шедшая по спискам "Батьківщини" Тимошенко), только подлили масла в огонь.

Ирина Верещук, к слову, пришла к финишу даже не третьей. Ее четвертое место в мэрской гонке и пятое – партийное, казалось, должно было поставить крест на амбициях президентской партии стать лидером в столице. Но где там! Офис президента думает иначе. И по-прежнему претендует на управление столицей, несмотря на разгромное поражение, которое партия Зеленского получила. И по-прежнему склоняет Кличко к "сожительству".

Впрочем, этого и следовало бы ожидать изначально. В Офисе президента уверены, что Кличко точно не пойдет на формирование коалиции с "Европейской солидарностью", несмотря на то, что та по результатам выборов в Киеве заняла первое место (31 мандат). В ОП убеждают Кличко, что любое сближение с Петром Порошенко чревато двумя вещами.

Во-первых, назначением на должность главы КГГА кандидата, который переберет на себя все операционные функции управления городом. Эта тема, несмотря на выборы, никуда не исчезла. Как и идея принятия нового закона о столице. Метод постоянного шантажа уже давно потерял временные рамки и висит над Виталием Владимировичем аки Дамоклов меч уже второй год кряду. У Зеленского считают, что чем дальше ситуация будет затягиваться, тем сговорчивей Кличко будет воспринимать любые пожелания. Особенно сейчас, когда речь идет об избрании секретаря Киевсовета (об этом – ниже).

Во-вторых, Кличко постоянно пугают силой Порошенко. И политсилой тоже. Мол, даже в тепличных условиях (когда ни "Европейская солидарность", ни "Слуга народа" особо не "мочили" мэра), его УДАР так и не сумел занять первое место. А сам Петр Алексеевич в случае досрочных президентских выборов даже минуты не будет сомневаться, участвовать в них, или нет. Что, понятное дело, изрядно ломает планы Кличко на перспективу.

Эти два мотива и определяют дальнейшую стратегию Виталия Кличко, которую ему расписывают привлеченные на избирательную кампанию технологи.

"Петлять, не поссорившись ни с кем"

Тактика, утвержденная технологами Кличко в период избирательной кампании, получила свое продолжение и после выборов. Несколько недель переговоров не пролили свет на извечную дилемму: стремиться получить синицу в руке или рассчитывать на журавля в небе. Отсюда – и апелляция к риторике, что в Киевсовете нужно объединить всех, кто готов работать на благо киевлян. Вот только объединить всех подряд, невзирая на личности, вряд ли получится. Хотя бы потому что мэр едва победил в первом туре (50,52% голосов от пришедших на выборы), а значит, ему придется лезть вон из кожи, чтобы не растерять хотя бы то, что удалось собрать.

Более того, Киев – не вся Украина. Результаты в регионах вряд ли стали поводом для большого оптимизма. Поэтому стало очевидно, что наращивать свой политический вес Виталий Владимирович может, разве что закрепив сильные политические союзы. И выбрав себе в попутчики правильных людей. Вопрос состоит только в том, какой из этих выборов правильный, а какой не очень.

Есть информация о том, что после выборов Виталий Кличко встречался с Владимиром Гройсманом. И тот предлагал киевскому мэру союз на парламентских выборах, если они состоятся в следующем году. Мол, два успешных мэра в трех базовых регионах (Киев, Киевская область и Винницкая область) могут набрать достаточно голосов, чтобы перешагнуть 5-процентный барьер для попадания в Раду. Правда, предложение Гройсмана было озвучено таким образом, что у мэра Киева появились сомнения, не хотят ли его "кинуть" в самый неподходящий момент формирования списка.

Непростые переговоры состоялись и в Офисе президента. Помимо темы главы КГГА (кнут), между собеседниками (Андрей Ермак) возникли еще и другие темы, издалека напоминающие пряник. Часть этого пряника Офис Зеленского уже даже продемонстрировал – назначив одного из близких друзей Кличко управлять украинской таможней. Павел Рябикин стал пятым главой таможни за последние шесть месяцев. Ранее от также был народным депутатом от УДАРа и год проработал на должности зама Кличко в КГГА.

Но вторая часть "пряника", который припасен Кличко, может оказаться еще более вкусной. А именно – возможное премьерство еще одного его зама. Слухи о смене премьера Шмыгаля после провала программы правительства и отсутствия годового иммунитета уже давно гуляют по кулуарам. И шорт-лист возможных кандидатов в ОП пополнился фамилией киевского девелопера Игоря Никонова. После ухода из КГГА Никонов числится советником Виталия Кличко на общественных началах. Хотя их дружбе – более 15 лет. И именно на этом играет Андрей Ермак, рассказывая Кличко о радужных перспективах его друга в будущем. Если все срастется.

Помимо ОП, Кличко имеет еще один переговорный трек, который напоминает то затухающий, то возгорающийся вулкан – это отношения с "Европейской солидарностью" и лично Петром Порошенко. Не секрет, что в последний год эти отношения не заладились. Как известно, ЕС предпринимала попытку договориться с Кличко о формировании общего списка на выборах в Киевсовет, а также возможном выдвижении Виталия Владимировича от партии на должность мэра, как это было в 2015 году.

Однако этот сценарий не сыграл. В первую очередь в силу подогретых окружением амбиций Кличко, ведь УДАРу рисовали лидерство все социологические службы.

И хоть Порошенко решил не выдвигать кандидатуру от ЕС на мэрских выборах (что в итоге привело к победе Виталия Кличко в первом туре), говорить о том, что этот фактор позитивно повлиял на взаимоотношения между двумя политиками, не приходится. Очевидно, в силу политической конкуренции, поскольку и Кличко, и Порошенко играют на одном электоральном поле. А риск их сближения автоматически дает Офису президента повод забрать все выданные и обещанные плюшки обратно. В ОП, кстати, об этом говорят в открытую.

Это может как пугать Виталия Кличко, так и давать ему возможность развязать руки, заручившись поддержкой той же ЕС, "Голоса" и "Єдності". И перестать ездить на поклоны в ОП. И откровенно "положить" на назначение Офисом президента главы КГГА. Мол, пусть попробуют. Пусть возьмут за все ответственность. Пусть докажут эффективность.

Развязка, как она есть

Как ни странно, но развязка всех этих метаний может наступить уже на следующей неделе или максимум дней через 10. Когда Киевсовет будет определяться с должностью секретаря.

Говорят, что в ОП предложили Кличко выбрать любую кандидатуру из списка "Слуги народа". Без разницы. Любого из 12 "слуг".

"Европейская солидарность", понятное дело, хотела бы видеть Владимира Прокопива, который многие годы был не только спикером Киевсовета, но и правой рукой Кличко в плане подготовки, проведения и организации заседаний. И которому Кличко, по разной информации, обещал секретарство в случае выигрыша ЕС в Киеве.

Есть кандидатуры и от "Єдності" Александра Омельченко. Активно собирает голоса в свою поддержку Сергей Крымчак, например.

"Голос", как и ОПЗЖ, не претендует на руководство Киевсоветом. Зато претендует на несколько комиссий. Особенно борьба идет за бюджетную и земельную. Что закономерно.

А что УДАР? В команде Кличко видят своего секретаря. Чтобы было "ни вашим, ни нашим". Называют даже фамилию – Владимир Бондаренко. В 2017-м он был уволен с должности руководителя аппарата КГГА после скандала о поддельном дипломе, но до сих пор является помощником Кличко на общественных началах.

У Кличко надеются, что кандидатура, которую предложит мэр, будет предметом пакетных договоренностей что с Офисом президента, что с другими игроками столичного истеблишмента. Потому что 30 голосов из 120, которые получил УДАР, явно недостаточно, чтобы превратить Киевсовет в "монобольшинство". И уже понятно, что этого не будет.

Тайное голосование за руководство Киевсовета станет знаковым. Оно может как приоткрыть поле для дальнейших политических маневров самого Кличко, так и сузить их до мизера. Если ошибка вдруг окажется фатальной.

Источник: "ГОРДОН"