Кремль избрал абхазский вариант развития конфликта на Донбассе. Присоединять к себе этот регион де-юре Россия не намерена

Вдогонку вчерашнему "интеграционному форуму "Русский Донбасс" в оккупированном Россией Донецке. Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции.

Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть интеграция его де-факто. На практике это будет выражаться в поголовной выдаче паспортов "ДНР" и "ЛНР", а затем и российских, разрыве всех связей местного населения с Украиной и уменьшении количества населения (здесь и COVID-19 пригодился), вытеснении всех политически неблагонадежных и искусственном создании идеологически и этнически монолитного "русского народа Донбасса".

То есть если на сегодня тезисы Кремля о "внутриукраинском конфликте" вызывают только улыбку, поскольку для внутреннего конфликта нет ни национальной, ни религиозной, ни какой-либо другой почвы, то сейчас под этот тезис создается "научная" и фактическая основа – население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, "русский народ Донбасса". Для этого фальсифицируется и совсем еще недавняя история.

Например, главарь оккупационной администрации РФ в Донецке Пушилин, говоря о доктрине "Русский Донбасс", вчера заявил: "Цель доктрины – выразить в документе наши внутренние чувства, тот порыв, который сплотил нас, когда мы восстали против несправедливости и двуличия, против гонения на все русское, чтобы вернуться к своим историческим корням и возродить славу Донбасса!"

То есть причиной "восстания" называется борьба за "все русское". Но на самом-то деле объектом манипуляций российских и региональных СМИ в 2014 году были идеи Антимайдана, борьба против сноса памятников Ленину и уже где-то на пятом месте – страхи за ограничение функционирования русского языка.

Вот листовки, которые раздавали в Донецке в марте 2014-го. В них главные тезисы – социальные (борьба с олигархами), даже под "независимостью" понималась "автономия", а не отделение от Украины.

Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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