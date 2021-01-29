28 января боевики нарушали режим тишины на Донбассе три раза – штаб ООС

С начала суток 29 января на Донбассе режим тишины не нарушался, отметили в штабе операции Объединенных сил.

28 января на Донбассе российско-оккупационные войска нарушали режим прекращения огня три раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 29 января.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного в Приазовье вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь не было.

С начала суток 29 января на Донбассе режим тишины не нарушался, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны.