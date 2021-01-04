ГОРДОН
 
 
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

России в 2020-м не удалась "фокинизация" ТКГ и "сивохизация" украинского общества. Это уже большая победа

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Несколько дней на даче без телевизора и Facebook. А потом в Киев, к гадским гаджетам. И тут понимаешь, в какой эмоционально ядовитой среде мы живем. Сколько желчи и самолюбования с экрана и монитора! И ни тени сомнения в собственной правоте, ни шага в попытке понять, пройти чей-то путь в его ботинках. Судить стало не просто модно – это уже стиль жизни. Даже у хороших людей. Даже у набожных христиан. Причем каждый стоит весь в белом, но своими "чистыми" ручками бросает дерьмо на вентилятор. А потом жалуемся, что не все коричневое – шоколад, и пахнет совсем не ванилькой... Как говорила моя бабушка: "Назови человека 40 раз свиньей – он и захрюкает".

Кто что продуцирует в этот мир, тот то и получает. Поэтому о хорошем. Что, впрочем, для кого-то может быть очень даже плохим.  

Глупо было ожидать от Зеленского или ТКГ прогресса в приближении мира на Донбассе. Пока мы объективно слабее России в экономическом, военном и плане внутриполитического единства – любой прогресс может быть только на пользу более сильной стороны. А мир на условиях России может быть только "русским миром". Так что если у нас уже шесть лет 3,5 млн людей в заложниках, 1,5 млн – в изгнании, а на фронте гибнут люди, то это проблема не Зеленского или ТКГ – это проблема остальных 35 млн, часть которых не видят войны с Россией, а часть ненавидит Зе, потому что он забрал власть у Пе, из-за "честности" и "патриотизма" которого Зе, собственно, и пришел к власти… 

В общем, в войне всех против всех нам не до России. Здесь нам не до освобождения людей и территорий, здесь хотя бы оборону сдержать. Поэтому то, что России в 2020-м не удалось ничего из того, что она планировала: ни "консультативные советы", ни "совместные инспекции с боевиками", ни "фокинизация" ТКГ и "сивохизация" общества, ни перенос центра политических решений из "Нормандской четверки" в ТКГ – это уже большая победа.

А если реально хотите победы в войне, то нужно не на Байдена или Зеленского надеяться, а работать над тем, чтобы стать субъектом в диалоге с Россией и западными "партнерами". Пока не станем субъектными, то есть равными им, нашу судьбу будут решать за нас, а нам останется в лучшем случае обороняться.

Но в любом случае – это я могу гарантировать – наступивший год будет для нас всех лучше, чем 2020-й. Во всех сферах. Прежде всего потому, что мы утратили иллюзии и страхи, а значит, спокойнее будем относиться к тому, что происходит, и меньше ждать от кого-то, что он придет и сделает нам что-то вместо нас. 

Это касается и коронавируса; и ожиданий народа от власти; и "рейтинговых" страхов власти перед народом; и надежд новых политиков на "мир в глазах Путина"; и веры старых политиков в быстрый конец "новых", и еще много-много чего… 

Нет, у нас не будет меньше проблем, но воспринимать их мы будем уже более трезво, более сильными, с выработавшимся иммунитетом, с меньшими надеждами на дядю. А значит, будем быстрее двигаться и к миру, и к субъектности, и к нормальной жизни!

И давайте принимать друг друга такими, какими мы являемся уже сейчас. Да, даже нечестными, глупыми, непрофессиональными, непатриотичными. Все равно, если ненавидеть всех "дураков", они умнее не станут! Остановим этот вентилятор! Он забирает слишком много сил! Боремся не с "плохими людьми", а с плохим в людях. Давайте не пытаться насильно сделать друг друга "лучше" или "правильнее".  Давайте менять друг друга – как в семье – терпением и любовью. Это будет медленно, но зато со 100% гарантией результата. И это единственный способ сохранить страну и вернуть ей мир.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Россия, Украина, переговоры, Сергей Гармаш, война на Донбассе, ТКГ
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