Клуб читателей
ГОРДОН
 
Павел Шехтман
Павел Шехтман

Российский общественный активист, блогер, историк.


все материалы автора

Фишка истории с лубянским стрелком в том, что режим все эти годы сам изготовлял в товарных количествах мужиков, привыкших к оружию и убийствам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Фишка истории с лубянским стрелком вот в чем:

1. Режим все эти годы сам изготовлял в товарных количествах мужиков, привыкших к оружию и убийствам.

2. Однажды, в час Х они тоже выйдут на улицы. С оружием и навыками.

3. Ну, положим, даже не все. Положим, даже несколько. Положим, даже один-два выйдет с автоматическим охотничьим карабином. Среди толпы всякой школоты и мальчиков-зайчиков и пр. И начнет стрелять в эту вашу Росгвардию.

4. И вот тут-то окажется, что под настоящими пулями эти ваши силовики сразу превратятся в стадо баранов. Мы же видели уже на Майдане, как разогнал успешно наступавший "Беркут" один единственный стрелок.

5. И на следующий день этого вашего тысячелетнего рейха уже не будет.

Источник: Павел Шехтман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Павел Шехтман, Росгвардия, стрельба у здания ФСБ в Москве
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю
﻿Скалецкая: В моем кабинете есть прямая телефонная связь с президентом, но я ею не злоупотребляю G
Наталия ДВАЛИ
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев?
Что изменит ликвидация "площадок Яценко" для украинцев? G
Александра НЕЖЕЛЬСКАЯ
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них единицы
Глава "Киевоблгаза" Дронов: С деньгами могут все, без них – единицы Актуально
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS