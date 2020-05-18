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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович

Российский писатель, публицист.


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Российские тюремщики ненавидят крымских татар за приверженность свободной Украине, в которой они были полноценными гражданами

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18 мая – очередная годовщина сталинской депортации крымских татар. 183 тыс. человек – весь народ – выбросили вон с родины в 1944 году.

Спустя 70 лет наследница сталинского СССР – путинская Россия – добралась до их родины и до них снова. Большинство украинских политических заключенных в России сегодня – именно они, крымские татары.

И ненавидимы тюремщиками не только за их религию, снова поставленную вне закона, но и за приверженность свободной Украине, в которой они были полноценными гражданами.

Источник: Виктор Шендерович / Facebook

Теги: Россия, Крым, Украина, СССР, Виктор Шендерович, крымские татары, депортация
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