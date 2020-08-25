ГОРДОН
 
 
Роман Шрайк
Роман Шрайк

Украинский блогер, основатель site.ua.


все материалы автора

Если на Дне Независимости цель – "показать то, что любят люди", давайте пусть на празднике будет много водки. Ее же любят люди

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Одно небольшое соображение по поводу вчерашнего празднования. В ответ на "но ведь у нас же есть люди, которые все это любят".

Дело в том, что на таких праздниках нужно показывать не все то, что есть в стране, а свое видение, какой страна должна стать.

Лидерство – это не когда ты покорно идешь посреди толпы, а когда ты этих людей ведешь вперед. Для этого нужно быть во главе, а не в середине.

Поэтому если цель – "показать то, что любят люди", давайте пусть на празднике будет много водки. Баррикады из ящиков с водкой. Великую стену из огромных баков с водкой. И краники, чтобы открыть и пить. Ее же любят люди. Нет? Как же так? Взяли и наплевали в народную душу.

Я все же думаю, Зеленский и Ко показали Украину такой, какой хотели бы видеть, – смешением черти чего. Ну, видят они так – страна-попурри, страна-оливье.

И вот это черти что и сбоку Верка лично меня в качестве будущего не особо вдохновляет.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, День Независимости, Владимир Зеленский, Роман Шрайк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Совладелец "Цитруса" Зинченко: Мой партнер Григорий не зря выбрал для атаки мою супругу Елену
  Совладелец "Цитруса" Зинченко: Мой партнер Григорий не зря выбрал для атаки мою супругу Елену G
Елена ПОСКАННАЯ
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS