Если на Дне Независимости цель – "показать то, что любят люди", давайте пусть на празднике будет много водки. Ее же любят люди

Одно небольшое соображение по поводу вчерашнего празднования. В ответ на "но ведь у нас же есть люди, которые все это любят".

Дело в том, что на таких праздниках нужно показывать не все то, что есть в стране, а свое видение, какой страна должна стать.

Лидерство – это не когда ты покорно идешь посреди толпы, а когда ты этих людей ведешь вперед. Для этого нужно быть во главе, а не в середине.

Поэтому если цель – "показать то, что любят люди", давайте пусть на празднике будет много водки. Баррикады из ящиков с водкой. Великую стену из огромных баков с водкой. И краники, чтобы открыть и пить. Ее же любят люди. Нет? Как же так? Взяли и наплевали в народную душу.

Я все же думаю, Зеленский и Ко показали Украину такой, какой хотели бы видеть, – смешением черти чего. Ну, видят они так – страна-попурри, страна-оливье.

И вот это черти что и сбоку Верка лично меня в качестве будущего не особо вдохновляет.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора