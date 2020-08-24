Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому успехов "в ответственной государственной деятельности".

Лукашенко также заявил о заинтересованности в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины. Об этом 24 августа сообщает сайт президента Беларуси.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", – говорится в поздравлении.

Лукашенко также заявил о заинтересованности в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Лукашенко пожелал украинскому народу мира, стабильности и благополучия, а Зеленскому – успехов "в ответственной государственной деятельности".

22 августа Зеленский в интервью Euronews заявил, что белорусов можно было успокоить, заверив, что через месяц новые выборы, – и предложить свою кандидатуру. Далее Зеленский рекомендовал пригласить международных наблюдателей и в таких условиях сказать народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте".

В МИД Беларуси в ответ на слова президента Украины заявили, что хотели бы ощутить какую-то поддержку или понимание, "а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".

Зеленский не поздравлял Лукашенко с победой на выборах.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.