В праздновании 29-й годовщины независимости Украины приняли участие 50 тыс. граждан – Нацполиция

К обеспечению правопорядка в 29-ю годовщину независимости Украины привлекли 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

24 августа прошло несколько мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины Фото: EPA

В торжествах по поводу 29-й годовщины независимости во всех регионах Украины приняли 48,5 граждан. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

"Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли около 48,5 тыс. граждан", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, массовые мероприятия прошли спокойно. К обеспечению правопорядка привлекли 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

В Украине 24 августа прошло несколько мероприятий по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В Киеве прошел Марш защитников Украины, в котором участвовали военные и родные погибших на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины трем соотечественникам.

В столице также прошел концерт: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины.