Украина неумолимо, пускай медленно и зигзагами, движется вперед. Без коррупции, кумовства и плохих соседей, конечно, было бы быстрее

Сегодня Украине 29 лет.

Говорят, что 29 лет для экономики – это очень много и что мы могли бы уже быть очень успешным и процветающим государством. Конечно, без коррупции, кумовства и плохих соседей мы бы показали результаты, за которые не стыдно, куда быстрее. Но я все равно считаю, что Украина неумолимо, пускай и медленно, пускай и зигзагами, движется вперед.

29 лет для экономики, может быть, и много. А для свободы – очень мало. Подумайте, что самому взрослому человеку, родившемуся в независимой Украине, только 29 лет. Даже самые амбициозные, успешные и талантливые люди находятся только в начале своего пути. И в предпринимательстве, и в политике, и в общественной деятельности. А остальные – миллионы – помнят "совок" и что страшно высовываться, а многие помнят и где-то скучают за колбасой по 2,30.

Зато моему старшему 17-летнему сыну невозможно "продать" идею, когда Украина – часть какой-то империи, часть другой страны даже на самых выгодных условиях. Ему не нужно доказывать, что украинский – единственный государственный язык. У него нет никаких разночтений с вопросом "чей Крым?" и что и почему происходит на Донбассе. Потому что для него независимая Украина – единственная Украина, которую он знает, которую любит и в которой он хочет жить.

Я думаю, что по-настоящему независимую Украину смогут построить те, кто рождены свободными. И я верю, что это увижу!

С праздником, Днем Независимости Украины!

Источник: Владислав Чечеткин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора