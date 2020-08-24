ГОРДОН
 
 
Владислав Чечеткин
Владислав Чечеткин

Генеральный директор интернет-супермаркета Rozetka.


все материалы автора

Украина неумолимо, пускай медленно и зигзагами, движется вперед. Без коррупции, кумовства и плохих соседей, конечно, было бы быстрее

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Сегодня Украине 29 лет.

Говорят, что 29 лет для экономики – это очень много и что мы могли бы уже быть очень успешным и процветающим государством. Конечно, без коррупции, кумовства и плохих соседей мы бы показали результаты, за которые не стыдно, куда быстрее. Но я все равно считаю, что Украина неумолимо, пускай и медленно, пускай и зигзагами, движется вперед.

29 лет для экономики, может быть, и много. А для свободы – очень мало. Подумайте, что самому взрослому человеку, родившемуся в независимой Украине, только 29 лет. Даже самые амбициозные, успешные и талантливые люди находятся только в начале своего пути. И в предпринимательстве, и в политике, и в общественной деятельности. А остальные – миллионы – помнят "совок" и что страшно высовываться, а многие помнят и где-то скучают за колбасой по 2,30.

Зато моему старшему 17-летнему сыну невозможно "продать" идею, когда Украина – часть какой-то империи, часть другой страны даже на самых выгодных условиях. Ему не нужно доказывать, что украинский – единственный государственный язык. У него нет никаких разночтений с вопросом "чей Крым?" и что и почему происходит на Донбассе. Потому что для него независимая Украина – единственная Украина, которую он знает, которую любит и в которой он хочет жить.

Я думаю, что по-настоящему независимую Украину смогут построить те, кто рождены свободными. И я верю, что это увижу!

С праздником, Днем Независимости Украины!

Источник: Владислав Чечеткин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, День Независимости, Владислав Чечеткин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы G
Дмитрий ГОРДОН
"Идет зачистка. Ждут, чтобы токсины перестали определяться в организме". Что известно об отравлении Навального. Главное
"Идет зачистка. Ждут, чтобы токсины перестали определяться в организме". Что известно об отравлении Навального. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
"Продажная", "Жаль что такие певицы из Украины поют не на своей Родине". Подписчики Loboda отреагировали на ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Жаль что такие певицы из Украины поют не на своей Родине". Подписчики Loboda отреагировали на ее пост ко Дню Независимости Украины
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
"Зi святом, Україно!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак обратилась к своей Родине
"Зi святом, Україно!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак обратилась к своей Родине
"Милый ангел". Иоланда Хадид трогательно поздравила избранницу своего сына с юбилеем
"Милый ангел". Иоланда Хадид трогательно поздравила избранницу своего сына с юбилеем
В Обухове состоится конкурс молодых вокалистов StarTime
В Обухове состоится конкурс молодых вокалистов StarTime G
"Сделали папе праздник". Башаров показал совместное фото с дочерью и сыном
"Сделали папе праздник". Башаров показал совместное фото с дочерью и сыном
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS