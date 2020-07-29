"Особое отношение" России к Донецку такое же, как к людям в подвале "конторы", которых с мешком на голове пытают русским рэпом

После вчерашнего эфира на "Українському радіо" написал один любитель "русского мира" из Донецка, уже заблокированный. Мысль человека в том, что после шести лет войны Донецк получил "особое отношение" к себе со стороны РФ, некое уважение, которого не было при украинской власти.

Так мне вспомнился один эпизод. Еще в мою бытность в подвале "конторы" меня как-то подняли на очередной допрос – когда выяснилось, что через пару минут в кабинет должен войти кто-то из большого начальства – переговорить с "операми". Эти самые "опера" начали судорожно бегать и искать ключ от соседнего кабинета, чтобы меня можно было перевести туда, так как ни человека этого, ни самого разговора я не должен был видеть и слышать.

В общем, никакого ключа они не нашли, сняли с меня наручники и усадили за другой стол, воткнули наушники, надели сверху мой мешок и сказали приложить руки к ушам. Следующие 10 минут я слушал какой-то русский рэп из разряда "10 слов – восемь матов". Затем этот "опер" снял с меня мешок, вытащил наушники и говорит: "Ты понял, бл…дь, какое к тебе здесь особое отношение? Кому еще из подвала тут музыку дают слушать? Понравилась?". Я говорю: "Не знаю, что хуже: пытки или эта х…йня". Шутка им понравилась (хотя, какая шутка?), так что бить не стали.

Все это я к тому, что и у Донецка сейчас примерно такое же "особое отношение": это когда тебя держат в подвале после пыток, водят на какие-то допросы и иногда пытают исконно русской культурой рэпа, потому что мимо, вероятно, кто-то прошел из Москвы.

Источник: Станислав Асеев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора