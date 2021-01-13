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Татьяна Попова
Татьяна Попова

Телеведущая, волонтер. Экс-замминистра информационной политики Украины.


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Медведчук выступает за закупку российской вакцины от COVID-19, поэтому в его СМИ началась большая кампания против частной вакцинации в Украине

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Операция "Вакцинация".

Вы, наверное, слышали отголоски скандала о том, что в украинской частной клинике нелегально прививали вакциной Pfizer за несколько тысяч евро бизнесменов и политиков. Возможно даже видели возмущенные публикации.

В то же время в Германии даже в клинике "Шарите" можно спокойно подписать контракт и привиться той же вакциной за цену приблизительно в два – два с половиной раза дешевле, чем якобы прививали в Украине в этой клинике. И это считается нормальным.

Да, в ЕС действительно есть государственные закупки вакцин и там, конечно, в зависимости от финансовых возможностей государства, запланирована вакцинация населения разными вакцинами в разный период времени. Понятно, что бедные государства, скорее всего, будут использовать для массовой вакцинации либо бесплатную вакцину через COVAX (глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19), либо закупать более дешевые вакцины, нежели Pfizer.

Но в то же время богатые люди через частные клиники могут себе позволить делать вакцинацию. Это в целом снижает нагрузку на государственное вакцинирование. И мы понимаем, что в любом случае богатые люди в любой стране мира будут пытаться привиться как можно быстрее каким-либо образом. Соответственно, в западных странах вместо того, чтобы уводить этот рынок в "тень", его выводят в легальный контур. И государство при этом получает свои налоги, предоставляя в то же время официальное разрешение частным клиникам делать вакцинацию.

Но в Украине этого пока не произошло. Не произошло, несмотря на то, что депутаты уже проголосовали закон. Который гласит о том, что вакцинация международными вакцинами возможна после того, как они получили регистрацию в США, ЕС, Японии, Великобритании или Канаде. В этих странах уже одобрены: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Но в тоже время, как я понимаю, украинское Министерство здравоохранения должно все равно предпринять некие действия для того, чтобы официально разрешить использовать уже разрешенные в Америке или Европе вакцины. Такие вакцины должны будут только пройти быструю семидневную регистрацию в Украине. И, конечно, Минздравом должен быть прописан протокол – как вакцинация будет проходить в частных клиниках. И вот эти действия по какой-то необъяснимой причине Минздрав до сих пор не произвел.

Почему? У меня нет ответа. При этом началась большая кампания против частной вакцинации, в которой принимает участие целый ряд СМИ. При чем часть этих СМИ приближена к пророссийскому политику Медведчуку, который активно выступает за закупку и вакцинацию российской вакциной "Спутник V".

Соответственно, возникает вопрос, а зачем так агрессивно некие игроки возражают против вакцинации в частных клиниках? Не для того ли, чтобы просто перекрыть поставки других вакцин? И обострить еще больше ситуацию с неполучением пока Украиной вакцин на государственном уровне?

Вспомним, что весной была аналогичная ситуация с тестированием на COVID-19. Сначала тестирование было доступно сугубо в государственных лабораториях. Из-за недостатка тестов и отсутствия протокола для частных. И частным лабораториям делать тестирование до какого-то периода не разрешали. Пока ситуация не стала критической. И после этого разрешили тестирование в том числе и частным лабораториям.

Отмечу, что это оказалось позитивным решением правительства: разрешить тестирование в частных лабораториях. Это позволило уменьшить истерию, которую опять-таки нагнетали пророссийские СМИ, и уменьшить нагрузку на государственные лаборатории.

Сейчас, если вы заметили, по тестированию практически скандалов нет, а весной они еще были. Вероятно, если такая же ситуация произойдет и с вакцинацией, то это тоже снимет часть нагрузки на государственное вакцинирование и госбюджет. А также снизит уровень истерии, которую сейчас разжигают пророссийские СМИ.

Источник: "ГОРДОН"

Блог отражает исключительно точку зрения автора.
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Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, вакцинация, Минздрав, Татьяна Попова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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