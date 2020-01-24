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Олег Устенко
Олег Устенко

Экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.


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В восприятии кредиторов риск на работу в Украине по сравнению с январем 2019 года снизился в два раза. Это мощный сигнал для "толстосумов"

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Давос: четыре разъяснения.

1. Любой инвестор всегда имеет возможность выбора. У него есть деньги, и он выбирает место инвестиции, исходя из соотношения двух основных параметров – уровня прибыльности инвестиции и уровня риска.

2. Зеленский более чем четко артикулирует идею, что у нас есть достаточно много интересных инвестиционных проектов, которые дают доходность гораздо выше, чем та, которую можно получить в других странах. И параллельно четко сигнализирует, что риск на работу в Украине активно снижается. Пример тому – возможная доходность, которую Украина может получить при размещении своих долговых расписок на международном рынке заимствования капитала. Судя по всему, она будет не более 5% годовых. Это означает, что в восприятии кредиторов уровень риска на работу в Украине по сравнению с январем 2019 года снизился в два раза. Это более, чем мощный сигнал для "толстосумов".

3. В Давосе упор делается не на кредиторов, а на инвесторов. Тех, кто приносит так называемые прямые инвестиции. За них конкуренция колоссальная. Вот почему предлагается ввести механизм investment nanny (инвестиционную няню. – "ГОРДОН"). Предположительно, это выражение может показаться странным в дословном переводе – поэтому смело для внутреннего использования пользуйтесь словосочетанием "менеджер по инвестиционной поддержке". Для тех, кто говорит на английском – это абсолютно логичный ответ на вопрос крупных инвесторов, который звучит здесь в Украине так: "Who is going to take care of me if/when I decide to invest?" ("Кто позаботится обо мне, если/когда я решу инвестировать?" – "ГОРДОН") Ответ президента: "You will have an investment nanny" ("У вас будет инвестиционная няня". – "ГОРДОН") – более чем кстати. И очевидно, не лишен юмора. Разумеется, больше пояснений может дать премьер, но речь идет о подписании специальных соглашений с теми, кто решается проинвестировать $100 млн и больше в нашу экономику. Вероятно, что такого рода объемы инвестиций будут требовать, как минимум, дополнительных условий по инфраструктуре и т.д.

4. Президент послал четкий сигнал, что Украина меняется и становится более эффективной экономикой. Налоговые льготы при участии в приватизации на сумму, превышающую $10 млн, относятся как к украинским, так и иностранным инвесторам. Поэтому никакого искривления конкуренции не существует. Не ищите "зраду" там, где ее нет.

Источник: Oleg Ustenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, инвестиции, экономика, Олег Устенко, Владимир Зеленский
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