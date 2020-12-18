ГОРДОН
 
 
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Экс-нардеп, исполнительный директор Украинского института будущего.


все материалы автора

Есть пять мифов, с которыми нам придется попрощаться в 2021 году. Это позволит выйти из черно-белого мира наших телевизионно-фейсбучних иллюзий

2021 год. Пять мифов, с которыми нам придется попрощаться.

Украинский Институт будущего выпустил прогноз на 2021 год. Хочу выделить пять вещей, которые позволят выйти из черно-белого мира наших телевизионно-фейсбучних иллюзий и немного иначе посмотреть на нас самих и наши перспективы.

1. Коррупция – больше не главная угроза государства.

Главной проблемой Украины на сегодняшний день является не коррупция, главная причина нашего обнищания – полный развал государственных институтов и, что более страшно, – власть не понимает, зачем эти институты существуют. Главный вызов, который стоит перед нами, – сохранение государственных институтов как таковых. Борясь с такими производными вещами, как коррупция, мы зачастую еще больше разваливаем и без того слабые институты власти.

2. У нас нет арбитра, который мог бы решать споры олигархов.

Система противовесов, которую создал Леонид Кучма, развалилась окончательно. При очень прочных позициях олигархата, которые в течение следующего года только усилятся, мы полностью потеряли функцию арбитража, которую все предыдущие годы выстраивал лично президент через подконтрольные ему учреждения. Сейчас нет такого арбитра, а без него мы можем перейти из ситуации контролируемой в неконтролируемую дестабилизацию.

3. В следующем году мы можем обойтись без МВФ.

На конец 2020 года размер государственного долга составит 62–63% ВВП, что значительно ниже прогноза Министерства финансов – 68% ВВП. По окончании 2021 года государственный долг в базовом сценарии развития упадет ниже отметки 60% ВВП.

Стоит отметить, что 2021 и 2022 годы являются самыми простыми годами с точки зрения внешних выплат кредиторам.

Министерство финансов выпустило $2 млрд евробондов в августе 2020 года и заранее погасило часть тела кредитов к выплатам в 2021 и 2022 годах. Таким образом Минфин снизил выплаты на следующие два года. Теперь следующий пик выплат прогнозируется на 2024 год. Воспользуемся ли мы этой передышкой – большой вопрос.

4. Байден станет горой за Украину, а тот, кто дружит с Байденом станет игроком номер 1 в Украине.

Непонимание внутренних процессов в США помешало Украине осознать сущность кризиса глобального гегемона, которая является характерной чертой кризиса старого мирового порядка. Отсутствие в Украине полноценной способности сформировать собственный функционал в отношениях с США и навязать его, невозможность перевести наши отношения в деловую среду снижает авторитет страны и ставит ее в статус подчиненной Вашингтона.

Инструментально-смысловая пустота, что является характерным для отношений Украины и США, которые зациклены на тех же ограниченных категориях сферы безопасности, привела к маргинализации украинского направления во внешней политике Белого дома. Поэтому симптоматично, что на шестом году войны Украины и США говорят на том языке и теми же фразами, что и в 2014 году.

5. США будут "воевать" с Россией и поэтому нам это хорошо.

Главным соперником США стал Китай и Россию США рассматривает, прежде всего, как сдерживающий фактор против Китая. И здесь один из ключевых вызовов для нас, потому что главными факторами могущества государств сегодня являются не численность населения, площадь территории или количество вооруженных сил. Как показала коронавирусная пандемия, решающими стали мобильность, адаптивность, изменчивость и скорость принятия решений. Из-за этого мир становится быстрее и непредсказуемым, долгосрочные стратегические решения принимаются все сложнее, уступая тактическими временными союзами, которые базируются не на ценностях или идеологическом единстве, а на ситуативных интересах прямо здесь и сейчас.

С одной стороны, это позволяет государствам оперативно меняться и быстро адаптироваться под новые условия, но с другой стороны – "убивает" возможности для формирования долгосрочных интересов и решений, ослабляет атмосферу доверия. Многосторонняя коллективная дипломатия уступает более простым двусторонним схемам сотрудничества, "круговым союзам", когда партнеры могут меняться каждый год в зависимости от национальных потребностей государств.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, США, Украина, коррупция, МВФ, кризис, государственный долг, политика, кредиты, безопасность, власть, Вадим Денисенко, Украинский институт будущего, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН"
  "Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН" G
Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер
Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер G
Татьяна РАЙДА
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Уизерспун рассказала о модном заговоре с Лопес
Уизерспун рассказала о модном заговоре с Лопес
После борьбы с болезнью скончался актер из "Звездных войн" Буллок
После борьбы с болезнью скончался актер из "Звездных войн" Буллок
Ефросинина заразилась коронавирусом
Ефросинина заразилась коронавирусом
63-летний Лундгрен тайно женился на 24-летней избраннице – СМИ
63-летний Лундгрен тайно женился на 24-летней избраннице – СМИ
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
55-летняя Виола Дэвис удивила поклонников стройностью
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS