Заявления Кадырова – это атака, которая вместе с информацией о возможном наступлении РФ должна создать чувство страха у Зеленского

Заместитель генпрокурора Украины.
Что касается заявлений Кадырова, это ни что иное, как информационно-психологическая атака, которая вместе с другой информацией о возможном российском наступлении должна создать чувство страха и постоянного напряжения лично у президента.
Задача – достичь целей, озвученных Козаком и Россией по Донбассу и Крыму (полная автономия и вода).
Инструментом такой атаки не случайно выбран Кадыров, как человек, уже однажды психологически дожавший Зеленского.
Никакого публичного ответа президенту делать не стоит. Это не его уровень общения. Максимум в международной плоскости – нота от МИД в связи с непонятным поведением одного из руководителей субъектов РФ.
Внутри страны – активизация деятельности спецслужб по отношению к российской агентуре, в том числе по отношению к той, которая выступает как часть украинского политикума.
Для Зеленского не так страшен Порошенко, которого он делает флагом небольшой части оппозиции, как Медведчук, который будет откусывать у него электоральные куски.
Я бы так сделал.
Источник: Віктор Чумак / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора