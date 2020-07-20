Заявления Кадырова – это атака, которая вместе с информацией о возможном наступлении РФ должна создать чувство страха у Зеленского

Что касается заявлений Кадырова, это ни что иное, как информационно-психологическая атака, которая вместе с другой информацией о возможном российском наступлении должна создать чувство страха и постоянного напряжения лично у президента.

Задача – достичь целей, озвученных Козаком и Россией по Донбассу и Крыму (полная автономия и вода).

Инструментом такой атаки не случайно выбран Кадыров, как человек, уже однажды психологически дожавший Зеленского.

Никакого публичного ответа президенту делать не стоит. Это не его уровень общения. Максимум в международной плоскости – нота от МИД в связи с непонятным поведением одного из руководителей субъектов РФ.

Внутри страны – активизация деятельности спецслужб по отношению к российской агентуре, в том числе по отношению к той, которая выступает как часть украинского политикума.

Для Зеленского не так страшен Порошенко, которого он делает флагом небольшой части оппозиции, как Медведчук, который будет откусывать у него электоральные куски.

Я бы так сделал.

Источник: Віктор Чумак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора