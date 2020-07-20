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ПРОИСШЕСТВИЯ

Зеленский о передаче Франции черных ящиков самолета МАУ: Все виновные понесут ответственность

Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Справедливость будет восстановлена
Зеленский: Справедливость будет восстановлена
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передача черных ящиков сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации позволит привлечь к ответственности виновных в трагедии. Об этом глава государства 20 июля заявил на своей странице в Facebook.

По его мнению, этот шаг позволит приблизиться к завершению расследования происшествия.

"Ящики прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышенной секретности и уже в лаборатории. Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации с ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, все виновные в авиакатастрофе понесут ответственность, и справедливость будет восстановлена.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки черных ящиков и начала переговорного процесса с Ираном", – отметил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2585042165079477

Иранские следователи 20 июля прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с бортовыми самописцами самолета "Международных авиалиний Украины".

Ожидается, что расшифровка самописцев начнется сегодня и займет около пяти дней.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Теги: Украина, Франция, авиакатастрофа, МАУ, расследование, Владимир Зеленский, крушение самолета МАУ в Иране
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