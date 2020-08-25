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Виктор Небоженко
Виктор Небоженко

Директор социологической службы "Украинский барометр".


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Путин отравил невинного Навального, хотя вместо этого мог бы подтравить неудачного Лукашенко. А теперь у президента РФ сразу две проблемы

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Путин запутался.

Путин всемогущ. Казалось бы, Путин может все. Тогда зачем президент России именно сейчас отравил лидера оппозиции, слабовольного и невинного Навального, когда вместо этого можно было легко подтравить неудачного президента Беларуси Лукашенко, который потерял контроль над ситуацией и только мешает Кремлю реализовать свой план аншлюса, пока еще не поздно?

А теперь Кремль имеет, соответственно, одновременно новую внутриполитическую проблему (отравленный Навальный) и внешнеполитическую проблему (живой Лукашенко и белорусский кризис как часть проблемы кризиса "русского мира" и будущего России).

Кремлю трудно будет отвечать одновременно за Навального и за Лукашенко. А впереди еще новые санкции, уже для нестабильной Беларуси, которые придется компенсировать опять Кремлю. И может быть, за Навального.

Сейчас у Путина, как и Лукашенко, мало времени и каждый цепляется друг за друга, уверенный в своей политической удачи и неуязвимости.

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Виктор Небоженко
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