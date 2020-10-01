Дело Маркива – это, по сути, один из участков сопротивления российской гибридной войне против Украины

За бурными событиями нашей внутриполитической жизни у нас как-то совсем не обращают внимания на одно важное событие. Сейчас в Италии проходят заседания апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива. И очень несправедливо, что наши СМИ, не говоря уже о соцсетях, почти не обращают внимания на это событие.

А речь идет, по сути, об одном из участков сопротивления российской гибридной войне против Украины. Нашего бойца в Италии обвинили и даже осудили за убийство итальянского журналиста. Есть основания полагать, что и открытие дела против Виталия, и его осуждение состоялись под влиянием тогдашнего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который известен своими пророссийскими взглядами, встречался с Путиным и даже попал в связи с этим в громкий скандал.

Судебный процесс над Виталием Маркивым, к сожалению, показал, что и западное правосудие (в данном случае – итальянское) далеко не идеально. Суд первой инстанции осудил Виталия, не принял во внимание много доказательств его невиновности.

Сейчас идет второй раунд борьбы за свободу Виталия Маркива. Очень хорошо, что на заседаниях апелляционного суда присутствует украинская группа поддержки, в том числе и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. И это не просто весомый политический жест поддержки нашего нацгвардейца. Министр Аваков уехал на судебный процесс, чтобы представить результаты расследования украинских следователей.

Согласно версии украинских следователей, Маркив не мог застрелить журналиста, поскольку находился слишком далеко от его местонахождения. Но россияне пытаются выдвигать новые коварные аргументы против Виталия, используя даже подслушивания его разговоров в тюрьме с извращением их содержания.

Думаю, что к этому делу нужно гораздо большее внимание украинской общественности и СМИ, чем сейчас. Судьба Виталия Маркива важна не только его родным, но и для Украинского государства, поскольку он на фронте защищал свою и нашу землю от российских захватчиков.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора