ГОРДОН
 
 
Владимир Паниотто
Владимир Паниотто

Директор Киевского международного института социологии.


все материалы автора

Как использовать результаты опроса президента? Подозреваю, что никак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Пять вопросов президента – что это было?

Сейчас наконец понятна методология этого опроса и можно сделать более обоснованные выводы о том, что это было. Фактически это непрофессионально проведенный экзит-полл (во многих странах во время экзит-поллов задают не только вопрос о выборе, но и 30–50 других вопросов). Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября объяснил, что они и не претендуют на то, что это социологическое исследование, хотя сказал, что проводила его компания "Зе медиа", которую он почему-то назвал социологической: "Они согласились организовать этот опрос – он не является социологическим опросом, поэтому здесь не должно быть каких-то особых требований, но организовать это количество волонтеров-интервьюеров, организовать логистику и так далее эта компания взялась".

Результаты этого опроса не являются репрезентативными для населения Украины в целом (так опросить планировали только тех, кто принимает участие в выборах), но он не является репрезентативным и для тех 37% населения, которые приняли участие в выборах. Обычный экзит-полл проводится нейтральной организацией, и социологи пытаются опросить всех, кто попал в выборку, чтобы обеспечить равную вероятность каждого попасть в опрос. А опрос Зеленского был персонизированным опросом президента и его политической силы, поэтому участие его сторонников было существенно выше, чем сторонников других партий (например, 67% сторонников "Слуги народа" и 27% сторонников ЕС).

К тому же фактически опрашивали добровольцев, тех, кто выразил желание участвовать, что усилило эффект самоотбора. Проблема не в том, что опросили только примерно 17% избирателей Украины (на мой взгляд, достаточно было бы опросить 0,1%, то есть опросили в 170 раз больше, чем надо), а в том, что невозможно сказать, как мнение опрошенных отражает мнение населения Украины. Результаты нерепрезентативные, от них нет никакой пользы. Их можно использовать, чтобы обосновать какое-то решение. Вы не можете сказать, например, что население Украины поддерживает сокращение количества депутатов, потому что, возможно, 83% тех, кого не опрашивали, имеют другую точку зрения.

Другое дело, что если бы мы провели нормальный опрос, репрезентативный для населения Украины, то, думаю, результаты не очень отличались бы от результатов проведенного опроса. Это потому, что это популистские вопросы, по которым вариация ответов очень небольшая и поэтому даже ужасно проведенный опрос дает более или менее нормальный результат. Например, если задавать вопрос "Сколько у вас рук?", то 99,9% ответит, что две, даже при нерепрезентативных опросах. Но чтобы узнать, насколько опрос президента отражает мнение населения Украины, нужно провести нормальный опрос на 2000 респондентов – и его действительно можно использовать для принятия решений. А вот как использовать результаты опроса президента, пока еще не смог придумать. Подозреваю, что никак.

Хочу еще добавить, что мне нравится идея президента проводить регулярные опросы населения, но если это не будет проводиться такими любительскими методами.

Источник: Volodymyr Paniotto / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, Владимир Зеленский, экзит-полл, Слуга народа, Владимир Паниотто, всеукраинский опрос 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Шахтер" – "Интер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Шахтер" – "Интер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж G
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки впервые стал отцом
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
Заразившийся коронавирусом Куценко посвятил болезни стихотворение
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
"Мои 40 лет". Кардяшян позировала в бикини на пляже
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
Петросян госпитализирован с подозрением на COVID-19 – Telegram-канал Life Shot
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
"Все-таки понял, что он – папа". Каминская прокомментировала отношения с экс-мужем
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
  MamaRika записала танцевальный трек Mavka. Аудио
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Так хочется!" Сумская задумалась об участии в следующем проекте "Танцев со звездами"
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
"Мужиковатая в этом образе". Ани Лорак удивила поклонников экспериментами со стилем милитари
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
Тина Кароль показала сына и похвасталась его почерком
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
"О божечки", "Огнище". Maruv в БДСМ-образе подергала пятой точкой перед камерой
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
У Турман роман с американским архитектором – СМИ
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
"Мы смотрим на вас, не отрываясь! Такая сильная энергия счастья". Пресняков растрогал поклонников снимком с крошечным сыном на руках
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS