Откладывание признания Тихановской избранным президентом – это предательство белорусского народа со стороны европейских стран

Вот у меня такой дилетантский вопрос в связи с тем, что значительное число стран (Польша, государства Балтии, Великобритания, а сегодня, как сообщают, Канада и Ирландия – да простят меня те, кого не перечислил) заявили о своем непризнании победы Лукашенко на прошедших президентских выборах, заявив об их фальсификации. В несколько иных формулировках то же сделал и Европейский парламент.

Но возникает вопрос. Выборы были? Были. Явка была весьма высокой? Именно так. Лукашенко, по мнению народа Беларуси и правительств высказавшихся о непризнании стран, на них не победил? Иначе воспринимать происходящее в стране невозможно. Но тогда как можно, не признавая победителем выборов одного человека, не назвать таковым его оппонента? В западных столицах полагают, что огромные результаты Конопацкой и Ко таковы, что при честном голосовании нужен был бы второй тур? Но это довольно сомнительное предположение.

Почему тогда не признать избранным президентом Тихановскую? На мой взгляд, каждый день откладывания этого решения – это новое предательство по отношению к белорусскому народу.

Я не хочу обсуждать, насколько г-жа Тихановская будет хорошим президентом – этот вопрос вообще не должен волновать никого, кроме граждан Беларуси. Но я реально не понимаю, почему сейчас европейские политики обсуждают проблемы Беларуси... с Путиным? Или все нормально, просто я отстал от жизни?

Источник: Владислав Иноземцев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора