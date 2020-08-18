ГОРДОН
 
 
Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев

Российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества в Москве.


все материалы автора

Откладывание признания Тихановской избранным президентом – это предательство белорусского народа со стороны европейских стран

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Вот у меня такой дилетантский вопрос в связи с тем, что значительное число стран (Польша, государства Балтии, Великобритания, а сегодня, как сообщают, Канада и Ирландия – да простят меня те, кого не перечислил) заявили о своем непризнании победы Лукашенко на прошедших президентских выборах, заявив об их фальсификации. В несколько иных формулировках то же сделал и Европейский парламент.

Но возникает вопрос. Выборы были? Были. Явка была весьма высокой? Именно так. Лукашенко, по мнению народа Беларуси и правительств высказавшихся о непризнании стран, на них не победил? Иначе воспринимать происходящее в стране невозможно. Но тогда как можно, не признавая победителем выборов одного человека, не назвать таковым его оппонента? В западных столицах полагают, что огромные результаты Конопацкой и Ко таковы, что при честном голосовании нужен был бы второй тур? Но это довольно сомнительное предположение.

Почему тогда не признать избранным президентом Тихановскую? На мой взгляд, каждый день откладывания этого решения – это новое предательство по отношению к белорусскому народу.

Я не хочу обсуждать, насколько г-жа Тихановская будет хорошим президентом – этот вопрос вообще не должен волновать никого, кроме граждан Беларуси. Но я реально не понимаю, почему сейчас европейские политики обсуждают проблемы Беларуси... с Путиным? Или все нормально, просто я отстал от жизни?

Источник: Владислав Иноземцев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, фальсификации, Владислав Иноземцев, Светлана Тихановская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет G
Дмитрий ГОРДОН
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью
"Единение с природой". Каменских оголилась полностью
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Пора уже бэйбиков". Жена Добрынина Квиткова после свадьбы заговорила о "следующем шаге"
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
"Зовите меня Нептун". Роналду поплавал на глубине 14 метров
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
Названы дата и место прощания с Легкоступовой
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  "У коллег в Минске беда". Райкин выступил в защиту уволенного в Беларуси директора театра
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
  Пианист Евгений Хмара рассказал, сколько зарабатывает на монетизации видео
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
"ГудНайтШоу". Автор студии "Квартал 95" Жидков выступит в Киеве с тремя стендап-шоу
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
Топалов попал в ДТП
Топалов попал в ДТП
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS