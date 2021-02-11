Вместо сотни новых койкомест и новой дороги заплатить оброк Коболеву

Газовые наперсточники

Читаю информацию, как "Нафтогаз Украины" повысил цены для предприятий теплокоммунэнерго на январь, выставив цену 7331 гривен за 1 тыс. кубов. И это без НДС. С НДС цена будет еще выше – 8797 гривен за 1 тыс. кубов. То есть предприятиям, которые поставляют в квартиры централизованное отопление и горячую воду, "Нафтогаз" зарядил ни много ни мало наценку в 20% от декабрьской цены, и все это на фоне рассказов о "заморозке цен" для людей.

За день до этого Кабмин и мэры подписали меморандум о том, что цена отопления для населения этой зимой повышаться не будет. Логично было бы предположить, что "Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для коммунальных предприятий, которые производят тепло. А как еще можно добиться сдерживания цен и выполнить задачу, которую поставил Зеленский? Но "Нафтогаз" все равно повышает цену до 8,79 гривен за 1 куб для тепловиков, и радостно сообщает, что производителям тепла будет предоставлена отсрочка до сентября 2021 года для погашения разницы в цене между рыночной и фактической стоимостью газа.

Получается традиционно украинская ситуация. Сначала создают проблему, потом судорожно думают, как ее решить, потом торжественно объявляют, что проблема решена, а потом оказывается, что за все решения все равно заплатит конечный потребитель. Только не в ближайшие месяцы, а до осени. Чистые наперстки.

А теперь ключевой вопрос к "Нафтогазу", Кабмину и ОПУ. Действительно, как так получается, что "Нафтогаз" продает газ населению по 6,86 за 1 куб, а тепловикам по 8,79 гривны. Что это за схематоз? Зачем все эти отсрочки и какие-то мутные перебросы? Если "Нафтогаз" продает газ населению по 6,86 грн, и это прибыльно, то почему разница на кубе составляет +1,93 гривен, когда "Нафтогаз" выставляет цену предприятиям теплокоммунэнерго? И кто заплатит за этот банкет "Нафтогаза"? Какие-то благотворители? Международный валютный фонд? Байден?

Кстати, когда "Нафтогаз" продает газ тепловикам – это по логике оптовая цена. Когда населению – это розница. Какая-то фигня получается, когда оптовая цена 8,79 грн, а розничная – 6,86 грн. То есть цена оптовых продаж выходит дороже, чем розничных. Опять чисто украинский феномен. Если по-простому, то выглядит это так: установили цену для населения 6,86, но тут же решили вытащить бабла из другого кармана. Ведь если предприятия теплокоммунэнерго не выставят соответствующие цены в платежках, то у местных властей не останется другого выхода, как вытащить эту разницу из местных бюджетов.

То есть варианта два. Или поднять людям цены вопреки обещаниям и меморандумам. Или тупо пылесосить местные бюджеты, чтобы рассчитаться с "Нафтогазом", забирая деньги с февраля по сентябрь с и так недофинансированной медицины, школ и социальной сферы на местах, с проектов развития и так далее. Вместо сотни новых койкомест и новой дороги заплатить оброк Коболеву и его менеджерам. Вот о чем эта вся история.

Или откуда взять эти деньги? Если у кого-то есть варианты – делитесь в комментах. У меня тут много друзей, представляющих местное самоуправление и власть на местах. Как вообще соотносятся все эти меморандумы с реальностью? И откуда будут скрести деньги, чтобы и меморандум выполнить, и "Нафтогазу" с финансовыми показателями помочь?

А по-хорошему, если не играть в наперстки, а решать проблему, то не нужно ниоткуда скрести деньги. И местные бюджеты пылесосить не нужно. Просто ставьте те же 6,86 гривны за куб, которые вы выставляете на рынке бытовым потребителям. И все. А лучше вообще прекращайте мутить с газом украинской добычи. И адекватные цены будут везде – и у населения, и у предприятий ТКЭ (что в итоге тоже напрямую касается населения).

Источник: Yuriy Romanenko / Facebook

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