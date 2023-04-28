Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"

Одним из способов профилактики мимических морщин на лице является регулярная проверка зрения Фото: depositphotos.com

Одним из способов профилактики эксперт называет регулярную проверку зрения, так как привычка щуриться является одной из причин возникновения "гусиных лапок" возле глаз.

Также важной профилактической мерой является использование солнцезащитных очков. Кроме того, эксперт акцентирует внимание на необходимости своевременного лечения аллергии, чтобы предотвратить частые касания к нежной коже вокруг глаз во время сезонных обострений.

Шамбан не рекомендует спать на животе тем, кто беспокоится о морщинах, а также отмечает необходимость свести к минимуму количество потребляемого сахара.

Эксперт советует ежедневно защищать кожу вокруг глаз с помощью солнцезащитного крема. При соблюдении этих правил Шамбан гарантирует заметный результат.