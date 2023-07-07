Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото

"Мы рады, что Дженнер выбрала керамику из нашей коллекции Indigo. Ее недавний пост с этой прекрасной сервировкой стола стал для нас полной неожиданностью, и теперь мы не можем отвести от него взгляд, – говорится в публикации. – Рады знать, что наша продукция made-in-Ukraine на самых теплых встречах по всему миру. Какой день".

На сайте указано, что стоимость одной тарелки ручной работы составляет $105 (3,8 тыс. грн).

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