Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
Мода

Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото

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Дженнер купила для себя посуду украинского производства
Дженнер купила для себя посуду украинского производства
Фото: ЕРА

Американская модель Кайли Дженнер сервировала свой стол посудой от украинского бренда Gunia Project из коллекции Indigo. Об этом 7 июля сообщается на странице компании в Instagram.

"Мы рады, что Дженнер выбрала керамику из нашей коллекции Indigo. Ее недавний пост с этой прекрасной сервировкой стола стал для нас полной неожиданностью, и теперь мы не можем отвести от него взгляд, – говорится в публикации. – Рады знать, что наша продукция made-in-Ukraine на самых теплых встречах по всему миру. Какой день". 

На сайте указано, что стоимость одной тарелки ручной работы составляет $105 (3,8 тыс. грн). 

Контекст:

Дженнер известна как участница шоу "Семейство Кардашян" – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. Модель является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году она заработала $590 млн.

Основательницей бренда Gunia Project является Мария Гаврилюк. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: бренд, Кайли Дженнер, модель
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