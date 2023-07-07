Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото

"Мы рады, что Дженнер выбрала керамику из нашей коллекции Indigo. Ее недавний пост с этой прекрасной сервировкой стола стал для нас полной неожиданностью, и теперь мы не можем отвести от него взгляд, – говорится в публикации. – Рады знать, что наша продукция made-in-Ukraine на самых теплых встречах по всему миру. Какой день".
На сайте указано, что стоимость одной тарелки ручной работы составляет $105 (3,8 тыс. грн).
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Дженнер известна как участница шоу "Семейство Кардашян" – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. Модель является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году она заработала $590 млн.
Основательницей бренда Gunia Project является Мария Гаврилюк.