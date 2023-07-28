Это добавит лишний объем пышным бедрам. Стилисты представили лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее

Стилисты не рекомендуют обладательницам широких бедер носить одежду из прилегающих тонких материалов Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, этого можно добиться с помощью нескольких проверенных приемов. Стилисты советуют выбирать одежду из плотной и мягкой ткани, которая расширяется к низу.

При этом длина жакетов, кардиганов, топов, рубашек и других нарядов должна заканчиваться на ладонь выше или ниже самой широкой части бедер.

Замаскировать широкие бедра также помогут фиксированные вертикальные линии на одежде.

При этом стилисты не рекомендуют носить одежду из прилегающих тонких материалов и слишком сужающиеся к низу брюки или джинсы.

Лишний объем бедрам также придадут массивные карманы в этой зоне, мешковатые и миниатюрные сумки, контрастный принт на одежде в районе бедер.

Визуально увеличить бедра также могут топы, которые имеют форму трапеции.