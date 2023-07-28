Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2023
 
Мода

Это добавит лишний объем пышным бедрам. Стилисты представили лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее

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Стилисты не рекомендуют обладательницам широких бедер носить одежду из прилегающих тонких материалов
Стилисты не рекомендуют обладательницам широких бедер носить одежду из прилегающих тонких материалов
Фото: depositphotos.com

Авторы украинского Instagram-блога vom_by_style о моде и красоте в новой публикации рассказали, как можно визуально уменьшить широкие бедра.

По словам экспертов, этого можно добиться с помощью нескольких проверенных приемов. Стилисты советуют выбирать одежду из плотной и мягкой ткани, которая расширяется к низу. 

При этом длина жакетов, кардиганов, топов, рубашек и других нарядов должна заканчиваться на ладонь выше или ниже самой широкой части бедер.

Замаскировать широкие бедра также помогут фиксированные вертикальные линии на одежде.

При этом стилисты не рекомендуют носить одежду из прилегающих тонких материалов и слишком сужающиеся к низу брюки или джинсы. 

Лишний объем бедрам также придадут массивные карманы в этой зоне, мешковатые и миниатюрные сумки, контрастный принт на одежде в районе бедер.

Визуально увеличить бедра также могут топы, которые имеют форму трапеции.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фигура, мода и красота, стиль, стилист
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