Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото

"Амбулатория пережила российскую оккупацию, но сразу после освобождения в апреле 2022 года уже работала для своих 4 тыс. пациентов. И сейчас здесь оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь – врачи и медицинские сестры прошли соответствующее обучение по программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) mhGAP, – говорится в публикации. – А при поддержке USAID в рамках проекта "Развитие устойчивой системы общественного здоровья" в амбулатории создан кабинет психологической поддержки. Сегодня посетили амбулаторию вместе с Пауэр, чтобы она могла увидеть результаты сотрудничества".

Для встречи с Пауэр Зеленская выбрала черный костюм, состоящий из жакета с укороченными рукавами и брюк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Администраторы фан-страницы Зеленской в Instagram (почти 81 тыс. подписчиков) обратили внимание на то, что в этом же костюме от украинского бренда Arket первая леди Украины была летом 2019 года во время зарубежного визита в Канаду.

Скриншот: uafirstlady / Instagram