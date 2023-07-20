Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото

"Амбулатория пережила российскую оккупацию, но сразу после освобождения в апреле 2022 года уже работала для своих 4 тыс. пациентов. И сейчас здесь оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь – врачи и медицинские сестры прошли соответствующее обучение по программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) mhGAP, – говорится в публикации. – А при поддержке USAID в рамках проекта "Развитие устойчивой системы общественного здоровья" в амбулатории создан кабинет психологической поддержки. Сегодня посетили амбулаторию вместе с Пауэр, чтобы она могла увидеть результаты сотрудничества".
Для встречи с Пауэр Зеленская выбрала черный костюм, состоящий из жакета с укороченными рукавами и брюк.
Переглянути цей допис в Instagram
Администраторы фан-страницы Зеленской в Instagram (почти 81 тыс. подписчиков) обратили внимание на то, что в этом же костюме от украинского бренда Arket первая леди Украины была летом 2019 года во время зарубежного визита в Канаду.
Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов. Первая леди Украины часто комбинирует образы с вышиванками.
Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая в том числе сотрудничает с Зеленской, рассказывала, что если раньше они создавали для нее одежду, начиная с эскизов, то сейчас из-за дефицита времени супруга украинского президента выбирает наряды из уже отшитых коллекций.