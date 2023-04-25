Этот дизайн маникюра самый легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения

В отчете отмечается, что поиск идей для этого маникюра увеличился более чем в два раза. Особенностью дизайна является максимально тонкая цветная линия, нанесенная на прозрачный тон.

Американский мастер маникюра Джолин Бродер объяснила популярность микрофренча в том числе и тем, что за короткими ногтями легче ухаживать, чем за длинными. Кроме того, такой дизайн представляет собой финансово выгодную альтернативу наращиванию.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых новых идей для вдохновения.

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Короткие ногти с черной окантовкой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails By Amy * (@sculptbyamy)

Асимметричная окантовка

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Омбре

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Синий контур