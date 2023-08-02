Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения

Зеленская появляется на официальных мероприятиях в нарядах и украшениях от украинских брендов Фото: Олена Зеленська / Facebook

В 2023 году в трендах оказались брючные костюмы, состоящие из пиджака с зауженной талией и расклешенных брюк. Кроме того, современные тенденции допускают сочетание костюмов с кроссовками, а не туфлями.

Сторонницей деловых костюм является первая леди Украины Елена Зеленская. На многих публичных мероприятиях она появляется в брючных костюмах разного цвета и кроя.

Украинский стилист Андрей Попов, комментируя стиль супруги украинского президента Владимира Зеленского, посоветовал украинкам присмотреться к "брюкам палаццо, которые она часто носит". "Это самый универсальный крой, который подходит как полным, так и худым людям. Он скрывает лишнее и подчеркивает нужное", – отметил он.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков Зеленской для вдохновения, на которых она запечатлена на различных мероприятиях в трендовом наряде – брючном костюме.

фотогалерея ( 1 из 9)

Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook