Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Мода

Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения

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Зеленская появляется на официальных мероприятиях в нарядах и украшениях от украинских брендов
Зеленская появляется на официальных мероприятиях в нарядах и украшениях от украинских брендов
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Женский брючный костюм уже несколько лет переживает период своего возрождения, превратившись из одежды делового стиля в наряд для повседневных образов и отдыха. Об этом сообщается в публикации на сайте издания Elle о моде и красоте.

В 2023 году в трендах оказались брючные костюмы, состоящие из пиджака с зауженной талией и расклешенных брюк. Кроме того, современные тенденции допускают сочетание костюмов с кроссовками, а не туфлями.

Сторонницей деловых костюм является первая леди Украины Елена Зеленская. На многих публичных мероприятиях она появляется в брючных костюмах разного цвета и кроя. 

Украинский стилист Андрей Попов, комментируя стиль супруги украинского президента Владимира Зеленского, посоветовал украинкам присмотреться к "брюкам палаццо, которые она часто носит". "Это самый универсальный крой, который подходит как полным, так и худым людям. Он скрывает лишнее и подчеркивает нужное", – отметил он.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков Зеленской для вдохновения, на которых она запечатлена на различных мероприятиях в трендовом наряде – брючном костюме.

Контекст:

Зеленская появляется на официальных мероприятиях в нарядах и украшениях от украинских брендов. Первая леди Украины часто комбинирует образы с вышиванками.

Гасанова рассказывала, что если раньше они создавали для Зеленской одежду, начиная с эскизов, то сейчас из-за дефицита времени супруга украинского президента выбирает наряды из уже отшитых коллекций.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Елена Зеленская, стиль
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