Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Новости

"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным

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Летом 2023 года Дорофеева во второй раз вышла замуж
Летом 2023 года Дорофеева во второй раз вышла замуж
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) в интервью, которое 1 августа вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, рассказал, как отношения с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным изменили его экс-партнершу по группе "Время и Стекло" Надю Дорофееву.

"Ты тот, кто был рядом, когда у нее начинались отношения с [украинским певцом, экс-супругом] Dantes. И сейчас общался, когда у нее новые отношения с Мишей. Уже год. Немножко больше. Насколько отличается ее поведение от той влюбленной и нынешней? Отличается?" – спросил у Позитива ведущий.

"Очень сильно отличается. Прямо... Невозможно объяснить, но она стала более открытой, она больше идет на контакт. Главное, она счастлива. И это ощущается. Ощущается ее счастье. Она не парится, у нее нет проблем. Она сейчас просто купается в любви", – рассказал Позитив.

Контекст:

Дорофеева и Позитив с декабря 2010 года по март 2020 года были участниками группы "Время и Стекло". После распада коллектива артисты строят сольные карьеры.

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июня.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим. Певица не стала менять фамилию после второго замужества.

Ранее Дорофеева была замужем за Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года. Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, Позитив, Алексей Завгородний, Михаил Кацурин
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