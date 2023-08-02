"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе

О новой девушке
"Ты определенное время состоишь в отношениях, но не рассказываешь, кто она?" – спросил у артиста ведущий.
"Сейчас не время, – ответил Позитив. – Я даже с бывшей женой не делал ничего такого, что бы оно было... Журналы предлагали поставить нас на обложку. Я горил: "Нет, нет. Это не то".
На уточняющий вопрос, является ли его избранница танцовщицей, Позитив ответил утвердительно, но имени называть не стал, заявив, что об их отношениях "знают все".
Об их будущей свадьбе
По словам Позитива, они с его избранницей обсуждали их будущую свадьбу.
"Это должно быть так, чтобы понравилось нашей семье. И одной стороне, и другой. В первую очередь это для нее, о ней... и о нас, – сказал он. – Для меня это будет второй брак, для меня это не важно. Это все для нее. А для меня – то такое. Если надо будет – сделаем".
Об изменах в первом браке
Артист признался, что одной из причин распада его первого брака стали его переписки с другими девушками.
"У меня было такое, что были переписки, то есть морально точно такое было. И это испортило наши отношения точно. Ничего не доходило, но когда твоя жена читает такое, она думает: "Ну все было", – ответил Позитив.
Он добавил, что физически не изменял первой супруге. По словам артиста, его новые отношения другие.
"Новые отношения – они полностью другие. Я понял, что надо просто говорить друг с другом. Эти разговоры могут быть три дня подряд до пяти утра и вы всегда интересны друг другу", – отметил он.
Позитив и Андрийчук прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у них нет.
Летом 2022 года артист признался, что проводит время вместе с украинской танцовщицей Юлией Сахневич. Они познакомились в 2020 году на шоу "Танцы со звездами". Пара дошла до восьмого эфира.
Весной 2021 года Позитив, комментируя развод, не стал отрицать, что причиной расставания могла быть Сахневич.
Осенью 2022 года певец заявил, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время. "Много кто об этом может догадываться и знает", – заявил тогда певец.