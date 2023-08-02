"Новые отношения – они полностью другие". Позитив рассказал об изменах в первом браке, своей нынешней избраннице и их свадьбе

Позитив об изменах в первом браке: У меня были переписки. И это испортило наши отношения точно Скриншот: Слава Дьомін / YouTube

О новой девушке

"Ты определенное время состоишь в отношениях, но не рассказываешь, кто она?" – спросил у артиста ведущий.

"Сейчас не время, – ответил Позитив. – Я даже с бывшей женой не делал ничего такого, что бы оно было... Журналы предлагали поставить нас на обложку. Я горил: "Нет, нет. Это не то".

На уточняющий вопрос, является ли его избранница танцовщицей, Позитив ответил утвердительно, но имени называть не стал, заявив, что об их отношениях "знают все".

Об их будущей свадьбе

По словам Позитива, они с его избранницей обсуждали их будущую свадьбу.

"Это должно быть так, чтобы понравилось нашей семье. И одной стороне, и другой. В первую очередь это для нее, о ней... и о нас, – сказал он. – Для меня это будет второй брак, для меня это не важно. Это все для нее. А для меня – то такое. Если надо будет – сделаем".

Об изменах в первом браке

Артист признался, что одной из причин распада его первого брака стали его переписки с другими девушками.

"У меня было такое, что были переписки, то есть морально точно такое было. И это испортило наши отношения точно. Ничего не доходило, но когда твоя жена читает такое, она думает: "Ну все было", – ответил Позитив.

Он добавил, что физически не изменял первой супруге. По словам артиста, его новые отношения другие.

"Новые отношения – они полностью другие. Я понял, что надо просто говорить друг с другом. Эти разговоры могут быть три дня подряд до пяти утра и вы всегда интересны друг другу", – отметил он.