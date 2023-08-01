Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы

Козловский: Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам Фото: vkozlovsky_music / Instagram

На снимках Козловский изображен в автомобиле, который движется по трассе, рядом с оружием и рюкзаками.

"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – подписал он фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віталій Козловський (@vkozlovsky_music)