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01 августа, 2023
 
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Козловский, которого призвали в Нацгвардию, показал новые фото со службы

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Козловский: Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам
Козловский: Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам
Фото: vkozlovsky_music / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", 1 августа разместил в Instagram новые фото со службы.

На снимках Козловский изображен в автомобиле, который движется по трассе, рядом с оружием и рюкзаками. 

"Спасибо всем людям, кто без устали поддерживает и помогает нашим воинам", – подписал он фото.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Козловский выступал с благотворительными концертами перед украинскими защитниками.

13 июня певец получил повестку, а 21 июня – военный билет и форму. "Я официально стал военным, потому что у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому или плакать. А еще у меня есть свой жетон. Иду получать форму и обувь. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил уже свою военную форму", – рассказал он тогда. 

В течение месяца Козловский находился на учениях, а 20 июля принял присягу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Национальная гвардия, присяга, война России против Украины, Виталий Козловский, певец
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