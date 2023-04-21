Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2023
 
Мода

"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа

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Эксперт советует наносить румяна приглушенных розовых оттенков на верхнюю часть скул, а затем растушевывать внутрь
Эксперт советует наносить румяна приглушенных розовых оттенков на верхнюю часть скул, а затем растушевывать внутрь
Фото: depositphotos.com

76-летняя американская визажист Сэнди Линтер в интервью Vogue рассказала, каких правил при нанесении макияжа должны придерживаться женщины старше 50 лет, чтобы выглядеть моложе.

Подготовка к макияжу

Перед макияжем нанесите на чистую кожу немного увлажняющего крема с очень легкой текстурой. По словам эксперта, сильные увлажняющие средства несовместимы с макияжем.

После того, как увлажняющий крем впитается, на участки с тонкими линиями или сухими пятнами нанесите быстро впитывающийся праймер.

Выравнивание тона

Линтер не рекомендует тратить время и силы на маскировку морщин, считая это бесполезным делом, но советует для выравнивая тона кожи использовать влажную губку или кисть для нанесения прозрачной увлажняющей основы. После этого можно использовать кремообразный консилер, который легко растушевывается. Эксперт рекомендует уделить внимание зоне вокруг глаз, чтобы скрыть круги и потемневшие места.

Тональный крем

Линтер советует подобрать тональный крем на несколько оттенков теплее цвета кожи, так как сочетающийся с цветом лица крем будет визуально добавлять возраст. Эксперт советует во время нанесения тона не забывать о шее, чтобы не было слишком очевидного контраста.

После нанесения тонального крема женщинам старше 50 лет стоит использовать бронзер для щек, проводя им под скулами, бокам носа, по лбу и под линией челюсти.

Румяна

Эксперт советует наносить румяна приглушенных розовых оттенков на верхнюю часть скул, а затем растушевывать внутрь. 

Глаза

Женщинам старше 50 лет важно подобрать подходящую тушь, так как с возрастом ресницы становятся тоньше и ломче и, как следствие, будут слипаться, если использовать те средства, которые подходили раньше.

Эксперт подчеркнула, что "ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет".

Губы

Линтер отмечает, что с возрастом губы могут стать асимметричными. Чтобы их сбалансировать, понадобится контурный карандаш такого же оттенка, как губы, "но лучше". Для создания симметрии эксперт рекомендует рисовать отдельными штрихами, начиная с каждого из четырех внешних углов по направлению к центру губ. 

По такому же принципу необходимо нанести помаду, а затем с помощью кисти слегка растушевать края для более мягкого вида.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: женщины, макияж, советы, возраст, румяна, ресницы, тушь
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