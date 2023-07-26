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26 июля, 2023
 
Мода

"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после

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Гвоздева: Новая я!
Гвоздева: Новая я!
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева накануне 35-летия сменила прическу. Об этом она сообщила 26 июля в Instagram, разместив соответствующее фото.

"Новая я! Вскоре мне 35, а ощущение – как на 20. Как вам моя новая прическа? Никогда не боялась рисковать", – прокомментировала фото танцовщица.

"Вот так перевоплощение",  восхитились подписчики.

Ранее Гвоздева выглядела вот так.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным хореограф стала победительницей проекта. 

Гвоздева замужем за украинским предпринимателем Иваном Хомячуком. У них есть дочь Валерия (2015) и сын Доминик (2020).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Илона Гвоздева, прическа
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