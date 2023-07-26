"Никогда не боялась рисковать". Гвоздева накануне 35-летия кардинально сменила прическу. Фото до и после

"Новая я! Вскоре мне 35, а ощущение – как на 20. Как вам моя новая прическа? Никогда не боялась рисковать", – прокомментировала фото танцовщица.

"Вот так перевоплощение", – восхитились подписчики.

Ранее Гвоздева выглядела вот так.

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным хореограф стала победительницей проекта.

Гвоздева замужем за украинским предпринимателем Иваном Хомячуком. У них есть дочь Валерия (2015) и сын Доминик (2020).