"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа

"Этот год [2022-й] сильно ударил по здоровью мужа, и появилась болезнь алопеция. Пытаемся бороться и проходим обследования пока. Иммунитет мужа решил, что волосы на лице – это лишняя вещь, и пытается от них избавиться", – написала Гвоздева.
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.
Вместе с мужем Гвоздева воспитывает дочь Валерию (2015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой занимается кейтерингом.