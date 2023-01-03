Бульвар Шоубиз
 
03 января, 2023
 
Новости

"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гвоздева: 2022 год сильно ударил по здоровью мужа
Гвоздева: 2022 год сильно ударил по здоровью мужа
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 2 января в Stories Instagram рассказала, что у ее мужа, бизнесмена Ивана Хомячука, диагностировали алопецию.

"Этот год [2022-й] сильно ударил по здоровью мужа, и появилась болезнь алопеция. Пытаемся бороться и проходим обследования пока. Иммунитет мужа решил, что волосы на лице – это лишняя вещь, и пытается от них избавиться", – написала Гвоздева.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

Вместе с мужем Гвоздева воспитывает дочь Валерию (2015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой занимается кейтерингом.

Теги: здоровье, болезнь, хореограф, Илона Гвоздева, муж, диагноз, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе
  Шустер: НАТО лучше вступить в войну против России раньше, чем ждать ядерного удара и получить апокалипсис в Европе
Алеся БАЦМАН
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
Дмитрий ГОРДОН
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
"Счастливые мирные времена". Сумская показала эксклюзивные фото своей старшей дочери
"Счастливые мирные времена". Сумская показала эксклюзивные фото своей старшей дочери
Невзоров о Газманове, которого в Дубае попросили поддержать Украину: Проповедники путинизма дохнуть на "могиле хозяина" не собираются"
Невзоров о Газманове, которого в Дубае попросили поддержать Украину: Проповедники путинизма дохнуть на "могиле хозяина" не собираются"
"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата". Проживающий в США принц Гарри дал новое интервью о королевской семье Великобритании
"Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата". Проживающий в США принц Гарри дал новое интервью о королевской семье Великобритании
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 