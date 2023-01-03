"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа

"Этот год [2022-й] сильно ударил по здоровью мужа, и появилась болезнь алопеция. Пытаемся бороться и проходим обследования пока. Иммунитет мужа решил, что волосы на лице – это лишняя вещь, и пытается от них избавиться", – написала Гвоздева.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram