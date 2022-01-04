"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме

В кадре она позировала в зеленом топе и черных трусах с завышенной посадкой.
"Именно так я встретила мужа после долгого расставания. Девчонки, старайтесь чаще вводить своих любимых в приятный шок. Ведь именно такие моменты в жизни заставляют играть вашу кровь, сближают друг друга и еще больше влюбляют друг в друга. Будьте горячими штучками", – подписала она ролик.
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"Ого, смело", – отреагировала tanysha.ledimi.
"Как же соблазнительно", – прокомментировала kravmary.
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачем, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.
Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком танцовщица воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.