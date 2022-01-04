"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме

В кадре она позировала в зеленом топе и черных трусах с завышенной посадкой.

"Именно так я встретила мужа после долгого расставания. Девчонки, старайтесь чаще вводить своих любимых в приятный шок. Ведь именно такие моменты в жизни заставляют играть вашу кровь, сближают друг друга и еще больше влюбляют друг в друга. Будьте горячими штучками", – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

"Ого, смело", – отреагировала tanysha.ledimi.

"Как же соблазнительно", – прокомментировала kravmary.