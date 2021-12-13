"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"

Гвоздева во время одного из эфиров "Танцев со звездами" обвинила жюри в неправильном судействе Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram, ilonagvozdeva / Instagram

Перепалка между Кухар и Гвоздевой произошла после реплики последней о том, что Кухар, оценивая выступления участников, использует применительно к бальной хореографии классическую терминологию.

В ответ на это Кухар заявила коллеге, что "там, где та училась, она преподавала".

24 октября, когда Гвоздева вышла на паркет вместе с участниками шоу в качестве приглашенного хореографа, Кухар заявила, что артистка танцевала хуже конкурсантов.

В комментарии изданию Кухар отметила, что Гвоздева "на кого только не обиделась", вероятно, намекая на ее конфликт с танцовщицей Лизой Русиной – партнершей участника этого шоу, украинского певца Melovin.