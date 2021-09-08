Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты

"Нашла фото, которому уже более 10 лет. Как молоды и беззаботны мы были. Семья, быт, работа, дети – это замечательно все, но порой хочется вернуться в состояние, когда тебе 20 лет и ты в ответе только за себя", – написала она.
Гвоздева обратила внимание на то, что шорты, в которых она позирует на старом снимке, по размеру ей и сейчас.
"Интересно, это хорошо, что у меня все та же форма, которая позволяет носить эти шортики, или ужас от того, что спустя 10 лет так и не купила другие?" – задалась вопросом хореограф.
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Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с Остапчуком.
Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. "Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя", – объяснила она свое решение.
Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. Он занимается кейтерингом. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).