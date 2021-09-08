Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты

"Нашла фото, которому уже более 10 лет. Как молоды и беззаботны мы были. Семья, быт, работа, дети – это замечательно все, но порой хочется вернуться в состояние, когда тебе 20 лет и ты в ответе только за себя", – написала она.

Гвоздева обратила внимание на то, что шорты, в которых она позирует на старом снимке, по размеру ей и сейчас.

"Интересно, это хорошо, что у меня все та же форма, которая позволяет носить эти шортики, или ужас от того, что спустя 10 лет так и не купила другие?" – задалась вопросом хореограф.