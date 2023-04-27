Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Мода

"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки

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Любые изменения в стиле и образе принцессы Дианы "попадали на первые полосы газет"
Любые изменения в стиле и образе принцессы Дианы "попадали на первые полосы газет"
Фото: ЕРА

Личный парикмахер покойной принцессы Дианы, британский стилист Ричард Далтон в интервью изданию Town and Country рассказал историю ее фирменной стрижки.

По словам стилиста, принцесса Диана накануне поездки в Африку захотела сделать волосы покороче, но опасалась резкой реакции на радикальные перемены во внешности. Стилист отметил, что любые изменения в стиле и образе принцессы Дианы "попадали на первые полосы газет". 

Поэтому они приняли решение укоротить волосы постепенно и были очень осторожными в этом. Парикмахер признался, что за один раз срезал не более "четверти дюйма" и так длилось несколько недель. 

Контекст:

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Принцесса Диана и принц Чарльз расстались в 1992 году, а официально оформили развод в 1996-м.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Водитель автомобиля, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, не справился с управлением, когда машину преследовали фотографы на мотоциклах, и врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Далтон стал личным парикмахером принцессы Дианы в 1981 году и проработал с ней 12 лет. В настоящее время он живет в США. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: принцесса Диана, стрижка, стилист
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