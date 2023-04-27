"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки

По словам стилиста, принцесса Диана накануне поездки в Африку захотела сделать волосы покороче, но опасалась резкой реакции на радикальные перемены во внешности. Стилист отметил, что любые изменения в стиле и образе принцессы Дианы "попадали на первые полосы газет".

Поэтому они приняли решение укоротить волосы постепенно и были очень осторожными в этом. Парикмахер признался, что за один раз срезал не более "четверти дюйма" и так длилось несколько недель.