Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2023
 
Мода

Пять стрижек для женщин за 60 лет. Самые выигрышные варианты

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После 60 лет можно выбирать густую челку, поскольку она поможет скрыть морщины на лбу
После 60 лет можно выбирать густую челку, поскольку она поможет скрыть морщины на лбу
Фото: depositphotos.com

С возрастом нужно переоценивать собственные критерии внешнего вида и понимать, что вам идет больше в данный момент. Об этом заявило издание Southern Living.

"То, что работало в 1980-х, не обязательно окажется идеальным сейчас. На самом деле все это означает, что мы можем вдохновиться совершенно новыми вещами и найти свою лучшую следующую версию. Многих из нас отпугивают неряшливые прически, которые женщины должны носить после 60 лет. К счастью, мы не обязаны выбирать какую-либо из них", – отметили авторы статьи.

Выбор стрижек для женщин за 60 лет большой. Если стоит вопрос, скрывать седину или нет, то это личный выбор каждой дамы. 

Классический боб

Это вневременная стрижка, которая всегда актуальна. Классический боб обрамляет лицо и выглядит эффектно, невзирая на то, где вы решите сделать пробор: сбоку или посредине. Это легкая для укладок стрижка.

Боб с густой челкой

С помощью такой стрижки можно скрыть морщины на лбу. Боб с густой челкой – стильная стрижка: классическая и модная одновременно.

Классическая стрижка пикси

Эта короткая стрижка – хороший вариант для седых женщин, которые решили не красить волосы. Дополнительный бонус – то, что подобная форма сокращает этапы ухода: не требует времени на укладку. 

Ультраслоистая стрижка

Небрежный стиль такой стрижки дает объем и форму. Если при сушке волос продувную щетку, а затем волосы взбрызнуть лаком, то прическа будет оставаться эффектной и пышной в течение всего дня.

Текстурированные слои

Обладательницам волнистых или вьющихся волос стоит обратить внимание на удлиненную стрижку. Она предполагает многослойность, начиная от середины длины волос до их кончиков, а также боковую челку. Эта прическа поможет подчеркнуть волнистую текстуру волос. 

Контекст:

О том, как подбирать прическу женщинам за 50 лет, можно узнать здесь.

Теги: мода и красота, женщины, стрижка, прическа, стиль, стрижки, седина
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